Наркоторговцы из Винницкой области «оккупировали» лесополосы трех областей для закладок наркотиков

В Винницкой области прекратили деятельность межрегиональной наркогруппировки с миллионными сделками.

Источник фото: npu.gov.ua

В Винницкой области полиция прекратила функционирование сети наркоторговцев, которые организовывали поставки наркотиков в разные области Украины через использование специально расположенных "закладок" в лесных массивах. Деятельность этой группы остановили во время проведения одной из таких операций. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

По данным следствия, двое жителей Днепропетровской области в возрасте 34 и 36 лет осуществляли поставки товара в Винницу, Хмельницкий и Житомир, где "заказы" оставались в лесных участках. Во время проведения спецоперации полиция задержала одного из участников, который оставил 1,5-килограммовый пакет с запрещенными веществами в определенном месте.

В результате обыска автомобиля правоохранители изъяли два килограмма каннабиса, 880 грамм "PVP-соли" и 100 грамм метамфетамина, а также деньги, мобильные телефоны и сим-карты. Оценивается, что стоимость этих наркотиков на "черном" рынке составляет примерно три миллиона гривен.

36-летний водитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, за что может быть наложено до двенадцати лет заключения с конфискацией имущества. Суд решил держать подозреваемого под стражей.

Дальнейшая правовая квалификация действий других фигурантов будет предоставлена во время досудебного расследования.

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