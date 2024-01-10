Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Начался прием документов от кандидатов на должности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия

Документы на должность руководителя Службы дисциплинарных инспекторов, его заместителя и дисциплинарных инспекторов можно подать с 10 по 31 января 2024 года.

Стало невозможным принудительное исполнение решений, выданных в электронной форме, и есть риски массовой подделки исполнительных писем, – Минюст заявил о безотлагательном законопроекте

Как указывает Минюст, с 31 декабря 2023 года вступили в силу нормы, исключающие возможность предъявления к выполнению исполнительных документов, выданных в форме электронного документа, а также они могут повлечь за собой массовую подделку бумажных исполнительных документов – поэтому нужно принять неотложный законопроект.

Верховная Рада примет закон о сборе данных призывников, военнообязанных и резервистов в Единый реестр

Комитет по вопросам нацбезопасности рекомендовал принять в целом законопроект 10062, согласно которому расширяется перечень данных призывников, военнообязанных и резервистов, собираемых в единый электронный реестр.

Верховная Рада рассмотрит ограничения для военнослужащих на распространение определенной информации в медиа и соцсетях

Комитет по нацбезопасности рекомендовал принять законопроект Давида Арахамии, вводящий ограничения на распространение военными в соцсетях определенной информации и предусматривающий борьбу с гендерной дискриминацией.

Общественный совет добропорядочности в декабре грозился выйти из процедуры квалификационного оценивания судей

Координатора и куратора ОСД не устраивало уменьшение количества голосов членов ВККС, необходимых для преодоления негативных выводов ОСД.

  1. В Украине

Наркоторговцы из Винницкой области «оккупировали» лесополосы трех областей для закладок наркотиков

08:27, 10 января 2024
В Винницкой области прекратили деятельность межрегиональной наркогруппировки с миллионными сделками.
Наркоторговцы из Винницкой области «оккупировали» лесополосы трех областей для закладок наркотиков
Источник фото: npu.gov.ua
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

В Винницкой области полиция прекратила функционирование сети наркоторговцев, которые организовывали поставки наркотиков в разные области Украины через использование специально расположенных "закладок" в лесных массивах. Деятельность этой группы остановили во время проведения одной из таких операций. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

По данным следствия, двое жителей Днепропетровской области в возрасте 34 и 36 лет осуществляли поставки товара в Винницу, Хмельницкий и Житомир, где "заказы" оставались в лесных участках. Во время проведения спецоперации полиция задержала одного из участников, который оставил 1,5-килограммовый пакет с запрещенными веществами в определенном месте.

В результате обыска автомобиля правоохранители изъяли два килограмма каннабиса, 880 грамм "PVP-соли" и 100 грамм метамфетамина, а также деньги, мобильные телефоны и сим-карты. Оценивается, что стоимость этих наркотиков на "черном" рынке составляет примерно три миллиона гривен.

36-летний водитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, за что может быть наложено до двенадцати лет заключения с конфискацией имущества. Суд решил держать подозреваемого под стражей.

Дальнейшая правовая квалификация действий других фигурантов будет предоставлена во время досудебного расследования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Теслюк
    Дмитро Теслюк
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Світлана Колегаєва
    Світлана Колегаєва
    суддя Деснянського районного суду міста Києва