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Наркоторговці з Вінниччини «окупували» лісосмуги трьох областей для закладок наркотиків

08:27, 10 січня 2024
На Вінниччині припинили діяльність міжрегіонального наркоугруповання з мільйонними оборудками.
Наркоторговці з Вінниччини «окупували» лісосмуги трьох областей для закладок наркотиків
Джерело фото: npu.gov.ua
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На Вінниччині поліція припинила функціонування мережі наркоторговців, які організовували постачання наркотиків у різні області України через використання спеціально розташованих «закладок» в лісових масивах. Діяльність цієї групи зупинили під час проведення однієї з таких операцій. Про це повідомляє Національна поліція України.

За даними слідства, двоє мешканців Дніпропетровської області віком 34 та 36 років здійснювали постачання товару до Вінниці, Хмельницького та Житомира, де «замовлення» залишались в лісових ділянках. Під час проведення спецоперації поліція затримала одного з учасників, який залишив 1,5-кілограмовий пакунок зі забороненими речовинами у визначеному місці.

В результаті обшуку автомобіля правоохоронці вилучили два кілограми канабісу, 880 грам «PVP-солі» та 100 грам метамфетаміну, а також гроші, мобільні телефони та сім-картки. Оцінюється, що вартість цих наркотиків на «чорному» ринку складає приблизно три мільйони гривень.

36-річного водія затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України і поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України, за що може бути накладено до дванадцяти років ув'язнення з конфіскацією майна. Суд вирішив тримати підозрюваного під вартою.

Подальша правова кваліфікація дій інших фігурантів буде надана під час досудового розслідування.

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