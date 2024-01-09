В Україні почали створювати єдину платформу відеоспостереження , — Денис Шмигаль

У систему вже інтегровано понад 8 тисяч відеокамер.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів про розгортання єдиної платформи відеоспостереження в Україні, в яку вже інтегровано понад 8 тисяч відеокамер.

"Ще одним важливим завданням є захист українців від злочинності. Створюємо єдину платформу відеоспостереження. З понад 50 тисяч наявних відеокамер більш ніж 8 тисяч уже інтегровані, і ця робота постійно триває", – сказав прем’єр під час засідання уряду.

За його словами, влада змінює стандарти безпеки в цивільному житті, що є потребою воєнного часу, яка збережеться і після завершення війни.

"Тому формування безпечного середовища для наших громадян буде одним із пріоритетів уряду на цей та наступні роки", – додав Шмигаль.

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