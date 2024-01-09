В Украине начали создавать единую платформу видеонаблюдения, — Денис Шмыгаль

В систему уже интегрировано более 8 тысяч видеокамер.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о развертывании единой платформы видеонаблюдения в Украине, в которую уже интегрировано более 8 тысяч видеокамер.

"Еще одной важной задачей является защита украинцев от преступности. Создаем единую платформу видеонаблюдения. Из более 50 тысяч имеющихся видеокамер более 8 тысяч уже интегрированы, и эта работа постоянно продолжается", – сказал премьер во время заседания правительства.

По его словам, власти изменяют стандарты безопасности в гражданской жизни, что является потребностью военного времени, которая сохранится и после завершения войны.

"Поэтому формирование безопасной среды для наших граждан будет одним из приоритетов правительства на этот и последующие годы", – добавил Шмыгаль.

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