Причиной падения ветрогенератора в Одесской области стали обломки дрона, а не сильный ветер, — МИД

Предварительно поврежденный ветрогенератор восстановлению не подлежит.

У Білгород-Дністровському районі Одеської області 8 січня впав вітрогенератор. Сталося це через уламки дрона, а не через порив вітру. Про це повідомляє Міненерго.

Постраждалих немає.

Попередньо пошкоджений вітрогенератор, який належить британській компанії Elementum Energy, відновленню не підлягає. Його потужність становила 5,5 МВт.

Після атаки було ініційовано часткову зупинку вітропарку. Наразі проводяться роботи, спрямовані на відновлення відпуску електроенергії споживачам.

Нагадаємо, спочатку повідомлялося, що шквальний вітер на Одещині повалив вітрогенератор.

На Одещині ніч на 8 січня пройшла під сигнал повітряної тривоги та звуки вибухів. Працювала ППО.

Як повідомили Сил оборони півдня, над областю збили 7 шахедів. Уламки одного впали на відкритій території, спричинивши пожежу.

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