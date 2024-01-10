Какие услуги по питанию освобождаются от налогообложения НДС: список

Налоговики привели детальный перечень операций по снабжению услугами питания, которые освобождаются от налогообложения НДС.

Государственная налоговая служба в Одесской области разъяснила, какие услуги питания освобождены от налогообложения налогом на добавленную стоимость.

Так, согласно пп. «в» – «д» пп. 197.1.7 НКУ освобождаются от налогообложения операции по поставке услуг, в частности:

питание и обустройство на ночлег и предоставление других социальных услуг бездомным лицам в центрах учета, заведениях социальной защиты для бездомных лиц, а также лицам, освобожденным от мест лишения свободы, в центрах социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы;

питание детей в дошкольных, общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведениях и граждане в учреждениях здравоохранения. Порядок предоставления таких услуг утверждается Кабинетом министров Украины;

питание, обеспечение имуществом, коммунально-бытовыми и другими услугами, предоставляемым лицам, содержащимся в учреждениях пенитенциарной системы, а именно:

питание, в том числе приготовление пищи;

обеспечение одеждой, бельем, обувью и постельными принадлежностями;

пользование комнатами длительных свиданий;

услуги почтовой и телефонно-телеграфной связи;

снабжение продуктов питания и предметов первой необходимости;

ремонт обуви и одежды;

дополнительное медицинское обслуживание;

банно-прачечные услуги;

прокат кино- и видеофильмов; культурно-образовательные мероприятия;

питание, обеспечение имуществом, коммунально-бытовыми и другими социальными услугами за счет государственных средств, предоставляемых лицам, содержащимся в реабилитационных учреждениях, территориальных центрах социального обслуживания (оказания социальных услуг), учреждениях, предприятиях, организациях всеукраинских общественных объединений лиц с инвалидностью и их союзов, которые занимаются реабилитацией, оздоровлением и физкультурно-спортивной деятельностью, центрах учета и заведениях социальной защиты для бездомных лиц, центрах социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, санаториях для ветеранов и лиц с инвалидностью, домах-интернатах для пожилых людей возрастов, лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью, психоневрологических и специализированных домах-интернатах, пансионатах для ветеранов войны и труда, гериатрических пансионатах.

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