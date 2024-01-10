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  1. В Украине

Какие услуги по питанию освобождаются от налогообложения НДС: список

07:56, 10 января 2024
Налоговики привели детальный перечень операций по снабжению услугами питания, которые освобождаются от налогообложения НДС.
Какие услуги по питанию освобождаются от налогообложения НДС: список
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Государственная налоговая служба в Одесской области разъяснила, какие услуги питания освобождены от налогообложения налогом на добавленную стоимость.

Так, согласно пп. «в» – «д» пп. 197.1.7 НКУ освобождаются от налогообложения операции по поставке услуг, в частности:

  • питание и обустройство на ночлег и предоставление других социальных услуг бездомным лицам в центрах учета, заведениях социальной защиты для бездомных лиц, а также лицам, освобожденным от мест лишения свободы, в центрах социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы;
  • питание детей в дошкольных, общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведениях и граждане в учреждениях здравоохранения. Порядок предоставления таких услуг утверждается Кабинетом министров Украины;
  • питание, обеспечение имуществом, коммунально-бытовыми и другими услугами, предоставляемым лицам, содержащимся в учреждениях пенитенциарной системы, а именно:
  • питание, в том числе приготовление пищи;
  • обеспечение одеждой, бельем, обувью и постельными принадлежностями;
  • пользование комнатами длительных свиданий;
  • услуги почтовой и телефонно-телеграфной связи;
  • снабжение продуктов питания и предметов первой необходимости;
  • ремонт обуви и одежды;
  • дополнительное медицинское обслуживание;
  • банно-прачечные услуги;
  • прокат кино- и видеофильмов; культурно-образовательные мероприятия;
  • питание, обеспечение имуществом, коммунально-бытовыми и другими социальными услугами за счет государственных средств, предоставляемых лицам, содержащимся в реабилитационных учреждениях, территориальных центрах социального обслуживания (оказания социальных услуг), учреждениях, предприятиях, организациях всеукраинских общественных объединений лиц с инвалидностью и их союзов, которые занимаются реабилитацией, оздоровлением и физкультурно-спортивной деятельностью, центрах учета и заведениях социальной защиты для бездомных лиц, центрах социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, санаториях для ветеранов и лиц с инвалидностью, домах-интернатах для пожилых людей возрастов, лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью, психоневрологических и специализированных домах-интернатах, пансионатах для ветеранов войны и труда, гериатрических пансионатах.

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