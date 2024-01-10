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  1. В Украине

На Киевщине отремонтировали и ввели в эксплуатацию еще два моста, поврежденные из-за российской агрессии

07:19, 10 января 2024
Всего в Киевской области в результате боевых действий поврежден 21 мост.
На Киевщине отремонтировали и ввели в эксплуатацию еще два моста, поврежденные из-за российской агрессии
Источник фото: Facebook / Руслан Кравченко
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На Киевщине восстановлено еще два моста, которые были повреждены в результате военных событий. Эти автомобильные переходы относятся к дорогам общего пользования местного значения. Об этом сообщил председатель областной военной администрации Руслан Кравченко.

Ремонт и ввод в эксплуатацию мостов состоялись следующих направлениях:

  • на автодороге Победа - Барышевка;
  • на автодороге Корнеевка - Недра - Згуровка - Березань.

Кроме того, заканчивается ремонт моста на автодороге Ворзель - Забучье через Михайловку-Рубежовку, который также поврежден в результате военной агрессии со стороны российской федерации. Длина этого мостового сооружения составляет 48 метров.

Работу по восстановлению мостов начали немедленно после возвращения контроля над областью. Для обеспечения беспрепятственного движения автомобилей были организованы объездные маршруты. Однако главная цель заключается в полном восстановлении и улучшении транспортного сообщения между населенными пунктами Киевщины. Это не только удобство, но и вопрос безопасности.

Сейчас 21 мост на автодорогах общего пользования местного значения поврежден в результате боевых действий в регионе. Часть из них начали капитально восстанавливать еще в прошлом году.

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