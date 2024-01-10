На Київщині відремонтували та ввели в експлуатацію ще два мости, пошкоджені через російську агресію

Загалом в Київській області внаслідок бойових дій пошкоджено 21 міст.

Джерело фото: Facebook / Руслан Кравченко

На Київщині відновлено ще два мости, що були пошкоджені внаслідок воєнних подій. Ці автомобільні переходи належать до доріг загального користування місцевого значення. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

Ремонт та введення в експлуатацію мостів відбулися наступних напрямках:

на автодорозі Перемога – Баришівка;

на автодорозі Корніївка – Недра – Згурівка – Березань.

Крім того, закінчується ремонт мосту на автодорозі Ворзель – Забуччя через Михайлівку-Рубежівку, який також пошкоджений внаслідок військової агресії з боку російської федерації. Довжина цієї мостової споруди становить 48 метрів.

Роботу з відновлення мостів розпочали негайно після повернення контролю над областю. Для забезпечення безперешкодного руху автомобілів були організовані об'їзні маршрути. Однак головна мета полягає в повному відновленні та покращенні транспортного сполучення між населеними пунктами Київщини. Це не лише зручність, а й питання безпеки.

Наразі 21 міст на автодорогах загального користування місцевого значення пошкоджено внаслідок бойових дій у регіоні. Частину з них почали капітально відновлювати ще у минулому році.

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