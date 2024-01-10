Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Минобороны согласилось с сохранением отсрочки для лиц с инвалидностью, включая 3 групу, - в Раде сообщили, что дальше с законопроектом о мобилизации

Окончательное решение Комитета по нацбезопасности по законопроекту о мобилизации будет 10 января.

Глава НАПК Александр Новиков внес предписание Денису Шмыгалю и требует провести служебное расследование

Премьер-министру Денису Шмыгалю внесено предписание, потому что Правительство не предоставило 131 постановление для проведения антикоррупционной экспертизы НАПК.

НАБУ и САП разоблачили судью райсуда Одесской области, который вынес более 1000 решений по выезду мужчин за границу

В рамках досудебного расследования установлено, что судья получил 1500 долларов за обещание принять решение об установлении места жительства несовершеннолетнего ребенка с отцом, чтобы отец ребенка использовал такое решение во избежание мобилизации и как основание для выезда с ним за границу, - сообщили в САП.

У ВККС есть два варианта, как кандидаты на должности судей будут сдавать тестирование на знание норм права

Комиссия хочет иметь в распоряжении 12 тысяч тестовых вопросов, а протестируют их качество лично члены ВККС.

Лишение помощников депутатов и помощников судей возможности бронирования является дискриминацией, - Антикоррупционный комитет

В Антикоррупционном комитете Рады назвали дискриминацией нормы законопроекта о мобилизации относительно того, что работники патронатной службы, обеспечивающие исполнение полномочий чиновников, вообще лишаются возможности бронирования.

  1. В Украине

ГНС привела особенности подачи заявления для рассрочки налогового долга

07:00, 10 января 2024
Плательщики по своему желанию могут обращаться за рассрочкой налогового долга на суммы, более 3 млн грн, в Государственную налоговую службу.
ГНС привела особенности подачи заявления для рассрочки налогового долга
Фото: tr.tax.gov.ua
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками разъяснило особенности подачи заявления для рассрочки налогового долга.

Так, рассрочка (отсрочка) денежных обязательств (налогового долга) контролирующим органом может предоставляться в пределах полномочий по каждому частному случаю по заявлению о рассрочке (отсрочке) денежного обязательства и/или налогового долга.

В соответствии с Налоговым кодексом налогоплательщик имеет право получать отсрочку, рассрочку уплаты налогов или налоговый кредит в порядке и на условиях, установленных НКУ (пп. 17.1.5 НКУ), а контролирующие органы вправе принимать решение о рассрочке и отсрочке денежных обязательств или налогового долга (пп. 20.1.29 НКУ).

Также п. 19-1.1 НКУ установлено, что контролирующие органы, определенные пп. 41.1.1 НКУ выполняют такие функции, кроме особенностей, предусмотренных для государственных налоговых инспекций ст. 19-3 НКУ. В частности, контролирующие органы выполняют функцию по отсрочке, рассрочке и реструктуризации денежных обязательств и/или налогового долга (пп. 19-1.1.24 НКУ).

Контролирующими органами являются – налоговые органы (центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную налоговую политику, его территориальные органы) – по соблюдению законодательства по вопросам налогообложения (кроме случаев, определенных пп. 41.1.2 НКУ), законодательства по уплате единого взноса, а также о соблюдении другого законодательства, контроль за исполнением которого возложен на центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную налоговую политику, или его территориальные органы (пп. 41.1.1 НКУ).

Согласно п. 100.2 НКУ налогоплательщик имеет право обратиться в контролирующий орган с заявлением о рассрочке и отсрочке денежных обязательств или налогового долга.

В то же время п. 3.1 Порядка рассрочки (отсрочки) денежных обязательств (налогового долга) налогоплательщиков, утвержденного приказом Министерства доходов и сборов Украины от 10.10.2013 №574, предусмотрено, что для рассрочки (отсрочки) денежных обязательств (налогового долга) налогоплательщик обращается в контролирующий орган по месту своего учета или по месту учета такого денежного обязательства (налогового долга) с письменным заявлением.

Согласно п. 2.1. Порядка №574 рассрочки (отсрочки) денежных обязательств (налогового долга) могут предоставляться в пределах полномочий по каждому частному случаю:

  • ГНС – без ограничений суммы;
  • главные управления ГНС в областях, городе Киеве, межрегиональные управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками (Центральное, Восточное, Западное, Южное, Северное) – на сумму не более 3 млн гривен.

Плательщики по своему желанию могут обращаться за рассрочкой (отсрочкой) денежных обязательств (налогового долга) на суммы более 3 млн грн в Государственную налоговую службу Украины, однако такое обращение не лишает их обязанности подать соответствующее заявление в главные управления ГНС в областях, городе Киеве, межрегиональных управлений ГНС по работе с крупными налогоплательщиками (Центрального, Восточного, Западного, Южного, Северного).

Следовательно, подача заявления в территориальный орган ГНС по месту своего учета или по месту учета такого денежного обязательства (налогового долга) обязательна во всех без исключения случаях обращения за рассрочкой (отсрочкой).

Пунктом 100.13 НКУ предусмотрено, что порядок рассрочки и отсрочки денежных обязательств или налогового долга налогоплательщика утверждается центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализуемую государственную финансовую политику – Министерством финансов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Теслюк
    Дмитро Теслюк
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Світлана Колегаєва
    Світлана Колегаєва
    суддя Деснянського районного суду міста Києва