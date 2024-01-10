ГНС привела особенности подачи заявления для рассрочки налогового долга

Плательщики по своему желанию могут обращаться за рассрочкой налогового долга на суммы, более 3 млн грн, в Государственную налоговую службу.

Фото: tr.tax.gov.ua

Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками разъяснило особенности подачи заявления для рассрочки налогового долга.

Так, рассрочка (отсрочка) денежных обязательств (налогового долга) контролирующим органом может предоставляться в пределах полномочий по каждому частному случаю по заявлению о рассрочке (отсрочке) денежного обязательства и/или налогового долга.

В соответствии с Налоговым кодексом налогоплательщик имеет право получать отсрочку, рассрочку уплаты налогов или налоговый кредит в порядке и на условиях, установленных НКУ (пп. 17.1.5 НКУ), а контролирующие органы вправе принимать решение о рассрочке и отсрочке денежных обязательств или налогового долга (пп. 20.1.29 НКУ).

Также п. 19-1.1 НКУ установлено, что контролирующие органы, определенные пп. 41.1.1 НКУ выполняют такие функции, кроме особенностей, предусмотренных для государственных налоговых инспекций ст. 19-3 НКУ. В частности, контролирующие органы выполняют функцию по отсрочке, рассрочке и реструктуризации денежных обязательств и/или налогового долга (пп. 19-1.1.24 НКУ).

Контролирующими органами являются – налоговые органы (центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную налоговую политику, его территориальные органы) – по соблюдению законодательства по вопросам налогообложения (кроме случаев, определенных пп. 41.1.2 НКУ), законодательства по уплате единого взноса, а также о соблюдении другого законодательства, контроль за исполнением которого возложен на центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную налоговую политику, или его территориальные органы (пп. 41.1.1 НКУ).

Согласно п. 100.2 НКУ налогоплательщик имеет право обратиться в контролирующий орган с заявлением о рассрочке и отсрочке денежных обязательств или налогового долга.

В то же время п. 3.1 Порядка рассрочки (отсрочки) денежных обязательств (налогового долга) налогоплательщиков, утвержденного приказом Министерства доходов и сборов Украины от 10.10.2013 №574, предусмотрено, что для рассрочки (отсрочки) денежных обязательств (налогового долга) налогоплательщик обращается в контролирующий орган по месту своего учета или по месту учета такого денежного обязательства (налогового долга) с письменным заявлением.

Согласно п. 2.1. Порядка №574 рассрочки (отсрочки) денежных обязательств (налогового долга) могут предоставляться в пределах полномочий по каждому частному случаю:

ГНС – без ограничений суммы;

главные управления ГНС в областях, городе Киеве, межрегиональные управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками (Центральное, Восточное, Западное, Южное, Северное) – на сумму не более 3 млн гривен.

Плательщики по своему желанию могут обращаться за рассрочкой (отсрочкой) денежных обязательств (налогового долга) на суммы более 3 млн грн в Государственную налоговую службу Украины, однако такое обращение не лишает их обязанности подать соответствующее заявление в главные управления ГНС в областях, городе Киеве, межрегиональных управлений ГНС по работе с крупными налогоплательщиками (Центрального, Восточного, Западного, Южного, Северного).

Следовательно, подача заявления в территориальный орган ГНС по месту своего учета или по месту учета такого денежного обязательства (налогового долга) обязательна во всех без исключения случаях обращения за рассрочкой (отсрочкой).

Пунктом 100.13 НКУ предусмотрено, что порядок рассрочки и отсрочки денежных обязательств или налогового долга налогоплательщика утверждается центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализуемую государственную финансовую политику – Министерством финансов.

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