Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Розпочався прийом документів від кандидатів на посади дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя

Документи на посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів, його заступника та дисциплінарних інспекторів можна подати з 10 по 31 січня 2024 року.

Стало неможливим примусове виконання рішень, виданих в електронній формі, і є ризики масової підробки виконавчих листів, – Мінюст заявив про невідкладний законопроект

Як вказує Мінюст, з 31 грудня 2023 року набрали чинності норми, які виключають можливість пред’явлення до виконання виконавчих документів, виданих у формі електронного документа і можуть спричинити масову підробку паперових виконавчих документів – тому треба прийняти невідкладний законопроект.

Верховна Рада ухвалить закон про збір даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів до Єдиного реєстру

Комітет з питань нацбезпеки рекомендував прийняти в цілому законопроект 10062, за яким розширюється перелік даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів, що збираються в єдиний електронний реєстр.

Верховна Рада розгляне обмеження для військовослужбовців на поширення певної інформації у медіа і соцмережах

Комітет з нацбезпеки рекомендував прийняти законопроект Давида Арахамії, який вводить обмеження на поширення військовими у соцмережах певної інформації та передбачає боротьбу з гендерною дискримінацією.

Громадська рада доброчесності у грудні погрожувала вийти із процедури кваліфікаційного оцінювання суддів

Координатора та куратора ГРД не влаштовувало зменшення кількості голосів членів ВККС для подолання негативних висновків ГРД.

  1. В Україні

Які послуги з харчування звільняються від оподаткування ПДВ: перелік

07:56, 10 січня 2024
Податківці навели детальний перелік операцій з постачання послуг з харчування, які звільняються від оподаткування ПДВ.
Які послуги з харчування звільняються від оподаткування ПДВ: перелік
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Державна податкова служба в Одеській області роз’яснила, які послуги з харчування звільнені від оподаткування податком на додану вартість.

Так, відповідно до пп. «в» - «д» пп. 197.1.7 ПКУ звільняються від оподаткування операції з постачання послуг, зокрема з:

  • харчування та облаштування на нічліг та надання інших соціальних послуг бездомним особам у центрах обліку, закладах соціального захисту для бездомних осіб, а також особам, звільненим з місць позбавлення волі, у центрах соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі;
  • харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах та громадян у закладах охорони здоров’я. Порядок надання таких послуг затверджується Кабінетом Міністрів України;
  • харчування, забезпечення майном, комунально-побутовими та іншими послугами, що надаються особам, які утримуються в установах пенітенціарної системи, а саме:
  • харчування, у тому числі приготування їжі;
  • забезпечення одягом, білизною, взуттям та постільними речами;
  • користування кімнатами тривалих побачень;
  • послуги поштового та телефонно-телеграфного зв’язку;
  • постачання продуктів харчування і предметів першої необхідності;
  • ремонт взуття та одягу;
  • додаткове медичне обслуговування;
  • банно-пральні послуги;
  • прокат кіно- та відеофільмів, культурно-освітні заходи;
  • харчування, забезпечення майном, комунально-побутовими та іншими соціальними послугами за рахунок державних коштів, що надаються особам, які утримуються в реабілітаційних установах, територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг), установах, підприємствах, організаціях всеукраїнських громадських об’єднань осіб з інвалідністю та їх спілок, які займаються реабілітацією, оздоровленням та фізкультурно-спортивною діяльністю, центрах обліку та закладах соціального захисту для бездомних осіб, центрах соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, санаторіях для ветеранів та осіб з інвалідністю, будинках-інтернатах для громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, психоневрологічних та спеціалізованих будинках-інтернатах, пансіонатах для ветеранів війни і праці, геріатричних пансіонатах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Теслюк
    Дмитро Теслюк
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Світлана Колегаєва
    Світлана Колегаєва
    суддя Деснянського районного суду міста Києва