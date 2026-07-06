Нещасний випадок на виробництві: у Держпраці нагадали правила безпечного переміщення вантажів

У Держпраці нагадали правила безпечного переміщення великогабаритних і важких вантажів після нещасного випадку на виробництві, під час якого працівник отримав тяжкі травми через затискання між вантажем і нерухомою конструкцією.

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Роботи з переміщення великогабаритних і важких вантажів належать до категорії підвищеної небезпеки. Недотримання вимог охорони праці, порушення технології виконання робіт або перебування працівників у небезпечній зоні можуть призвести до тяжких травм чи загибелі людей. Саме тому такі роботи повинні виконуватися за чітко визначеними правилами та під постійним контролем відповідальних осіб.

Актуальність дотримання цих вимог підтверджує нещодавній нещасний випадок на виробництві, про який розповіли у Держпраці.

Під час транспортування гідроциліндра механізму викоту шлаковоза за допомогою електромостового крана слюсар-ремонтник опинився між вантажем, що переміщувався, та огородженням бункера для зберігання електродів. У момент розвороту гідроциліндра працівника затиснуло, внаслідок чого він отримав тяжкі травми.

Обставини та причини події наразі з'ясовує спеціальна комісія.

Фахівці наголошують, що для запобігання подібним випадкам необхідно суворо дотримуватися вимог охорони праці під час виконання вантажопідіймальних робіт.

Зокрема, переміщення великогабаритних і важких вантажів потрібно здійснювати відповідно до технологічних карт, проєктів виконання робіт та інструкцій з охорони праці.

Перед початком робіт необхідно визначити й огородити небезпечні зони, щоб унеможливити перебування працівників у місцях можливого переміщення, розвороту чи падіння вантажу.

Вантажопідіймальні роботи мають виконуватися під керівництвом відповідальної особи з чітким розподілом обов'язків між усіма учасниками процесу. Для розвороту та орієнтування вантажів слід використовувати відтяжки, керувальні канати або інші спеціальні технічні засоби.

Не менш важливо забезпечити постійний візуальний контакт і зрозумілий обмін сигналами між машиністом крана та працівниками. Також категорично заборонено перебувати між вантажем, що переміщується, та нерухомими конструкціями, обладнанням або огородженнями.

Крім того, підприємства повинні регулярно проводити навчання, інструктажі та перевірку знань працівників з питань безпечного виконання вантажопідіймальних робіт, а також контролювати дотримання вимог охорони праці та технологічної дисципліни.

Зазначається, що навіть короткочасне перебування між вантажем, що переміщується, та нерухомими конструкціями може призвести до тяжких або смертельних наслідків.

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