Несчастный случай на производстве: в Гоструда напомнили правила безопасного перемещения грузов

В Гоструда напомнили правила безопасного перемещения крупногабаритных и тяжелых грузов после несчастного случая на производстве, во время которого работник получил тяжелые травмы из-за зажима между грузом и неподвижной конструкцией.

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Работы по перемещению крупногабаритных и тяжелых грузов относятся к категории повышенной опасности. Несоблюдение требований охраны труда, нарушение технологии выполнения работ или пребывание работников в опасной зоне может привести к тяжелым травмам или гибели людей. Поэтому такие работы должны выполняться по четко определенным правилам и под постоянным контролем ответственных лиц.

Актуальность этих требований подтверждает недавний несчастный случай на производстве, о котором рассказали в Гоструда.

При транспортировке гидроцилиндра механизма выката шлаковоза с помощью электромостового крана слесарь-ремонтник оказался между перемещаемым грузом и ограждением бункера для хранения электродов. В момент разворота гидроцилиндра работника зажало, в результате чего он получил тяжелые травмы.

Обстоятельства и причины происшествия выясняет специальная комиссия.

Специалисты отмечают, что для предотвращения подобных случаев необходимо строго соблюдать требования охраны труда при выполнении грузоподъемных работ.

В частности, перемещение крупногабаритных и тяжелых грузов нужно осуществлять в соответствии с технологическими картами, проектами выполнения работ и инструкциями по охране труда.

Перед началом работ необходимо определить и оградить опасные зоны, чтобы исключить возможность пребывания работников в местах возможного перемещения, разворота или падения груза.

Грузоподъемные работы должны производиться под руководством ответственного лица с четким распределением обязанностей между всеми участниками процесса. Для разворота и ориентировки грузов следует использовать оттяжки, управляющие канаты или другие специальные технические средства.

Не менее важно обеспечить постоянный визуальный контакт и понятный обмен сигналами между машинистом крана и работниками. Также категорически запрещено находиться между перемещаемым грузом и неподвижными конструкциями, оборудованием или ограждениями.

Кроме того, предприятия должны регулярно проводить обучение, инструктаж и проверку знаний работников по вопросам безопасного выполнения грузоподъемных работ, а также контролировать соблюдение требований охраны труда и технологической дисциплины.

Отмечается, что даже кратковременное пребывание между перемещаемым грузом и неподвижными конструкциями может привести к тяжелым или смертельным последствиям.

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