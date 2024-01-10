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Українці в Чехії можуть онлайн подати заяву на продовження захисту: список документів

08:45, 10 січня 2024
До березня 2024 року діє онлайн-реєстрація на продовження захисту.
Українці в Чехії можуть онлайн подати заяву на продовження захисту: список документів
Джерело фото: НСН
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У Чехії стартувала онлайн-реєстрація для продовження тимчасового захисту для громадян України до 2025 року. Цей процес можливий до 15 березня поточного року. Процедура реєстрації включає створення облікового запису на відповідному сайті та подачу необхідної інформації для подальшого запису на прийом до відділень МВС Чехії, – повідомляє proukrainu.blesk.cz.

Першим кроком для реєстрації є створення нового облікового запису з використанням електронної адреси. При цьому особа має надати таку інформацію, як прізвище, ім'я, номер паспорта та номер першої візи тимчасового захисту, а також місце проживання у Чехії.

Для реєстрації дітей до 15 років потрібно буде вказати адресу та назву навчального закладу, який вони відвідують, а також пред'явити документ, що підтверджує зв'язок дорослого з дитиною. Біженці віком від 15 років можуть зареєструватися самостійно.

Після онлайн-запису на відділення МВС Чехії, особи, що шукають тимчасовий захист, отримають візову наклейку, яка продовжить їх статус до 2025 року.

Маломобільні особи, які перебувають у спеціальних закладах з доглядом, також можуть зареєструватися для отримання подальшого захисту онлайн. У разі неможливості відвідати відділення МВС, вони зобов'язані надати медичну довідку або інший документ, що підтвердить їхню непридатність до особистого візиту. Для отримання допомоги телефонуйте за номером +420 974 801 802.

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