Члена ВККС Виталия Гацелюка и экс-замглавы НАПК Андрея Вишневского допустили к следующему этапу конкурса на главу НАПК

Действующий член ВККС Виталий Гацелюк, экс-заместитель председателя НАПК Андрей Вишневский и экс-государственная уполномоченная АМКУ Агия Загребельская проходят дальше в конкурсе на руководителя НАПК.

4 января состоялось заседание Конкурсной комиссии по отбору на должность Председателя Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

В ходе его было объявлено, что 24 кандидата прошли тестирование на общие способности. Среди них – действующий член Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) Виталий Гацелюк, а также экс-заместитель председателя НАПК Андрей Вишневский, который в свое время заявил, что председатель НАПК Александр Новиков незаконно и несправедливо уволил его с должности. Кроме того, дальше проходит государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины в 2015-2019 годах Агия Загребельская.

Они набрали 107 или более баллов в соответствии с правилами конкурса.

Комиссия согласовала прохождение к следующему этапу (где уж они представят свое стратегическое видение роли НАПК) таких кандидатов:

Павлущик Виктор

Стародубцев Александр

Гупяк Сергей

Подгорец Сергей

Загребельская Агия

Тетерев Андрей

Мостовая Ирина

Каплюк Екатерина

Никулин Виталий

Романюк Роман

Скомаров Александр

Юрийчук Иван

Степанян Сергей

Новицкий Александр

Хаванов Артем

Вишневский Андрей

Мирошниченко Михаил

Броневицкий Станислав

Подорожко Владимир

Корниенко Олег

Калмыков Дмитрий

Гацелюк Виталий

Норец Роман

Кулик Павел

Напомним, в 2023 году был назначен новый состав Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС). Кандидаты в ВККС прошли через конкурсную процедуру с участием международных экспертов.

Фактически работа ВККС началась только осенью этого года, и перед ней сейчас огромный массив работы, который, очевидно, требует не одного года.

Вместе с тем, в государстве проходят и другие конкурсы, в частности, в настоящее время конкурсная комиссия с участием международных экспертов будет отбирать нового председателя Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), ведь полномочия Александра Новикова истекают уже в январе 2024-го.

Автор: Наталья Мамченко

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