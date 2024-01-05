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В Реестре судебных решений засекретили определения хозяйственных судов о предоставлении АМКУ разрешений на проверку бизнеса

Вступили в силу изменения в закон о доступе к судебным решениям по засекречиванию определенных категорий определений судов.

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В Реестре судебных решений засекретили определения хозяйственных судов о предоставлении АМКУ разрешений на проверку бизнеса

08:10, 5 января 2024
Вступили в силу изменения в закон о доступе к судебным решениям по засекречиванию определенных категорий определений судов.
В Реестре судебных решений засекретили определения хозяйственных судов о предоставлении АМКУ разрешений на проверку бизнеса
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Для пользователей Реестра судебных решений засекречивается еще одна категория судебных решений, а именно определения хозяйственного суда о предоставлении разрешения органам АМКУ на проведение проверок бизнеса.

Так, 1 января 2024 вступили в силу изменения в один из ключевых законов – Закон «О доступе к судебным решениям» ввиду принятия закона о расширении полномочий Антимонопольного комитета (законопроект №5431).

Так, отныне определено, что не открыты и не подлежат обнародованию в электронной форме определения хозяйственного суда о предоставлении разрешения органам Антимонопольного комитета Украины на проведение проверки субъектов хозяйствования, объединений, органов власти, органов местного самоуправления, органов административно-хозяйственного управления и контроля и/или совершения предусмотренных законодательством о защите экономической конкуренции процессуальных действий посредством проведения осмотра, наложения ареста, опломбирования (опечатки), изъятия, которые подлежат обнародованию не ранее дня их обращения к исполнению.

Общий доступ к определениям хозяйственного суда о предоставлении разрешения органам АМКУ на проведение проверки субъектов хозяйствования, объединений, органов власти, органов местного самоуправления, органов административно-хозяйственного управления и контроля и/или совершения предусмотренных законодательством о защите экономической конкуренции процессуальных действий виде проведения осмотра, наложения ареста, опломбирования (опечатки), изъятия обеспечивается через год после внесения таких постановлений в Реестр.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», хозяйственные суды теперь будут рассматривать ходатайства Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о проведении проверки субъекта хозяйствования, наложении ареста, изъятии предметов, оригиналов документов или других носителей информации, а также о доступе к помещениям, системам электронных коммуникаций или местам хранения информации, которые могут свидетельствовать о признаках нарушения законодательства о защите экономической конкуренции или могут являться доказательствами по делу о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции. Соответствующие изменения в Хозяйственный процессуальный кодекс вступили в силу 1 января 2024 года.

Речь идет о Законе, принятом 9 августа 2023 года, №3295-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию законодательства о защите экономической конкуренции и деятельности Антимонопольного комитета Украины» (законопроект №5431 ранее описывала «Судебно-юридическая газета»).

Проблемные вопросы применения нового закона о расширении полномочий АМКУ №3295-IX ранее в своей статье для «Судебно-юридической газеты» описал судья Восточного апелляционного хозяйственного суда Денис Попков.

Автор: Наталья Мамченко

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