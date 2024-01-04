Хозяйственным судам расширены полномочия, — будут рассматривать ходатайства АМКУ на проведение обысков и изъятие документов у бизнеса

Вступил в силу закон, вводящий судебный контроль «квазиследственных» полномочий АМКУ по проведению проверки субъектов хозяйствования, доступа к помещениям, другим владениям, местам хранения информации и совершению отдельных процессуальных действий в виде проведения осмотра, опломбирования, наложения ареста на имущество, изъятия имущества.

Хозяйственные суды теперь будут рассматривать ходатайства Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о проведении проверки субъекта хозяйствования, наложении ареста, изъятии предметов, оригиналов документов или других носителей информации, а также о доступе к помещениям, системам электронных коммуникаций или местам хранения информации, которые могут свидетельствовать о признаках нарушения законодательства о защите экономической конкуренции или могут являться доказательствами по делу о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции. Соответствующие изменения в Хозяйственный процессуальный кодекс вступили в силу 1 января 2024 года.

Речь идет о Законе, принятом 9 августа 2023 года, №3295-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию законодательства о защите экономической конкуренции и деятельности Антимонопольного комитета Украины» (законопроект №5431 ранее описала «Судебно-юридическая газета»).

Основаниями для представления АМКУ или его территориальным отделением ходатайства суду о предоставлении разрешения на проведение проверки субъектов хозяйствования, объединений, органов власти, органов местного самоуправления, органов административно-хозяйственного управления и контроля, доступа к помещениям, другим владениям, другим местам хранения информации, находящейся во владении и/или пользовании хозяйствующих субъектов, объединений, органов власти, органов местного самоуправления, органов административно-хозяйственного управления и контроля, и/или на совершение отдельных процессуальных действий, предусмотренных законодательством о защите экономической конкуренции, посредством проведения осмотра, опломбирования (опечатки), наложения ареста на имущество, изъятия имущества, есть наличие хотя бы одного из следующих обстоятельств:

рассмотрение заявлений субъектов ведения хозяйства, граждан, объединений, учреждений, организаций о нарушении их прав вследствие действий или бездействия, определенных Законом «О защите экономической конкуренции» как нарушение законодательства о защите экономической конкуренции;

представление органов власти, органов местного самоуправления, органов административно-хозяйственного управления и контроля о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции;

непосредственное выявление органами, должностными лицами АМКУ, его территориального отделения признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции;

рассмотрение дел о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции;

потребность в проверке информации, полученной в связи с осуществлением государственного контроля над соблюдением законодательства о защите экономической конкуренции.

В ходатайстве об осуществлении процессуальных действий в виде опломбирования (опечатывания), наложения ареста на имущество, изъятия имущества дополнительно указываются документы, предметы, другие носители информации, системы электронных коммуникаций, места хранения информации, помещения и другие владения, другие места хранения информации, в отношении которых подается ходатайство.

К ходатайству прилагаются копии документов, подтверждающих наличие предусмотренных оснований для проведения проверки и/или отдельных процессуальных действий.

Суд рассматривает ходатайство в порядке упрощенного искового производства без уведомления участников дела по имеющимся в деле материалам. По ходатайству Антимонопольного комитета Украины, его территориального отделения или по собственной инициативе суда рассмотрение дела проводится в судебном заседании по вызову представителей АМКУ, его территориального отделения.

Проблемные вопросы применения нового закона о расширении полномочий АМКУ №3295-IX ранее в своей статье для «Судебно-юридической газеты» описал судья Восточного апелляционного хозяйственного суда Денис Попков.

Автор: Наталья Мамченко

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