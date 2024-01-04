Господарським судам розширено повноваження, — розглядатимуть клопотання АМКУ на проведення обшуків і вилучення документів у бізнесу

Набрав чинності закон, який запроваджує судовий контроль «квазіслідчих» повноважень АМКУ з проведення перевірки суб’єктів господарювання, доступу до приміщень, інших володінь, місць зберігання інформації і на вчинення окремих процесуальних дій у вигляді проведення огляду, опломбовування, накладення арешту на майно, вилучення майна.

Господарські суди відтепер розглядатимуть клопотання Антимонопольного комітету України (АМКУ) про проведення перевірки суб’єкта господарювання, накладення арешту, вилучення предметів, оригіналів документів чи інших носіїв інформації, а також про доступ до приміщень, систем електронних комунікацій чи місць зберігання інформації, які можуть свідчити про ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції чи можуть бути доказами у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Відповідні зміни до Господарського процесуального кодексу набули чинності 1 січня 2024 року.

Йдеться про Закон, який було ухвалено 9 серпня 2023 року, №3295-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про захист економічної конкуренції та діяльності Антимонопольного комітету України» (законопроект №5431, який раніше описувала «Судово-юридична газета»).

Підставами для подання АМКУ або його територіальним відділенням клопотання суду про надання дозволу на проведення перевірки суб’єктів господарювання, об’єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, доступу до приміщень, інших володінь, інших місць зберігання інформації, що перебуває у володінні та/або користуванні суб’єктів господарювання, об’єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, та/або на вчинення окремих процесуальних дій, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, у вигляді проведення огляду, опломбовування (опечатування), накладення арешту на майно, вилучення майна, є наявність хоча б однієї з таких обставин:

розгляд заяв суб’єктів господарювання, громадян, об’єднань, установ, організацій про порушення їх прав унаслідок дій чи бездіяльності, визначених Законом «Про захист економічної конкуренції» як порушення законодавства про захист економічної конкуренції;

подання органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю про порушення законодавства про захист економічної конкуренції;

безпосереднє виявлення органами, посадовими особами АМКУ, його територіального відділення ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції;

розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції;

потреба в перевірці інформації, отриманої у зв’язку із здійсненням державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції.

У клопотанні про здійснення процесуальних дій у вигляді опломбовування (опечатування), накладення арешту на майно, вилучення майна додатково зазначаються документи, предмети, інші носії інформації, системи електронних комунікацій, місця зберігання інформації, приміщення та інші володіння, інші місця зберігання інформації, щодо яких подається клопотання.

До клопотання додаються копії документів, які підтверджують наявність передбачених підстав для проведення перевірки та/або окремих процесуальних дій.

Суд розглядає клопотання в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами. За клопотанням Антимонопольного комітету України, його територіального відділення або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з викликом представників АМКУ, його територіального відділення.

Проблемні питання застосування нового Закону про розширення повноважень АМКУ №3295-IX раніше у своїй статті для «Судово-юридичної газети» описав суддя Східного апеляційного господарського суду Денис Попков.

Автор: Наталя Мамченко

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