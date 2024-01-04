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Господарським судам розширено повноваження, — розглядатимуть клопотання АМКУ на проведення обшуків і вилучення документів у бізнесу

Набрав чинності закон, який запроваджує судовий контроль «квазіслідчих» повноважень АМКУ з проведення перевірки суб’єктів господарювання, доступу до приміщень, інших володінь, місць зберігання інформації і на вчинення окремих процесуальних дій у вигляді проведення огляду, опломбовування, накладення арешту на майно, вилучення майна.

У Раді знов згадали, що працюють над скасуванням Господарського кодексу і назвали це великою реформою

Там додали, що скасування Господарського кодексу – «це велика реформа».

У Адміністрації Держприкордонслужби пояснили, за яких умов можуть перетинати кордон чоловіки з інвалідністю

Рішення про надання дозволу на перетинання державного кордону на виїзд з України приймається безпосередньо в пункті пропуску, - Адміністрація Держприкордонслужби.

За фальсифікацію пробігу вживаних авто пропонують карати штрафом у 17 тисяч грн

Верховна Рада розгляне законопроект про покарання за фальсифікацію пробігу вживаного транспортного засобу.

Законопроект про автоматичний збір персональних даних про військовозобов’язаних до єдиного Реєстру готується до ухвалення в цілому, - Мар’яна Безугла

Верховна Рада незабаром розгляне у другому читанні законопроект, за яким персональні дані будуть автоматично передаватися в електронному вигляді Податковою службою, МОЗ, Мінюстом, МВС та іншими органами до електронного Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів і там збиратися в єдине досьє на особу.

  1. В Україні

ЗСУ уразили командний пункт окупантів біля Севастополя — СтратКом

18:29, 4 січня 2024
Українська ракет влучила у військову частину росіян.
ЗСУ уразили командний пункт окупантів біля Севастополя — СтратКом
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У четвер, 4 січня, Збройні Сили України уразили командний пункт з'єднання російських окупаційних військ біля Севастополя. Про це повідомило управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

За даними СтратКому, ворожу ціль атакували 4 січня близько 15.00.

Варто зазначити, у соцмережах місцеві повідомили про низку вибухів в тимчасово окупованому Криму. Зокрема, за інформацією очевидців, одну українську ракету окупанти начебто збили, а друга влучила у військову частину (командного пункту зв'язку) в Юхариній балці в Севастополі.

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