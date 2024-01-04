ЗСУ уразили командний пункт окупантів біля Севастополя — СтратКом

Українська ракет влучила у військову частину росіян.

У четвер, 4 січня, Збройні Сили України уразили командний пункт з'єднання російських окупаційних військ біля Севастополя. Про це повідомило управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

За даними СтратКому, ворожу ціль атакували 4 січня близько 15.00.

Варто зазначити, у соцмережах місцеві повідомили про низку вибухів в тимчасово окупованому Криму. Зокрема, за інформацією очевидців, одну українську ракету окупанти начебто збили, а друга влучила у військову частину (командного пункту зв'язку) в Юхариній балці в Севастополі.

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