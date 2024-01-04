ВСУ поразили командный пункт оккупантов возле Севастополя — Стратком

Украинская ракет попала в воинскую часть россиян.

В четверг, 4 января, Вооруженные Силы Украины поразили командный пункт соединения российских оккупационных войск возле Севастополя. Об этом сообщило управление стратегических коммуникаций ВСУ.

По данным Страткома, вражескую цель атаковали 4 января около 15.00.

Стоит отметить, что в соцсетях местные сообщили о ряде взрывов во временно оккупированном Крыму. В частности, по информации очевидцев, одну украинскую ракету оккупанты вроде бы сбили, а вторая попала в воинскую часть (командного пункта связи) в Юхариной балке в Севастополе.

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