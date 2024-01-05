Во Львове директор мебельной фабрики купил фальшивые справки, чтобы избежать мобилизации и убежать за границу

Мужчину оштрафовали на 3400 грн.

Фото: tsn.ua

Во Львове оштрафовали директора одной из мебельных фабрик, который придумал, как избежать мобилизации и уехать за границу. Для этого мужчина купил ложные документы. Об этом идет речь в приговоре Жовковского районного суда Львовской области.

По данным суда, подозреваемым оказался уроженец Львова, работающий директором одной из мебельных фабрик. Он на одном из телеграмм каналов купил фальшивые временные удостоверения военнообязанного и справку военно-врачебной комиссии о непригодности к службе в ВСУ. Таким образом, директор хотел избежать мобилизации и уехать за границу.

25 декабря 2023 года директор мебельной фабрики с фальшивыми документами пытался выехать за границу на пункте пропуска «Рава-Руська – Гребенне». Тогда его разоблачили пограничники и задержали.

Подозреваемый свою вину признал полностью. Суд признал его виновным по ч. 5 ст. 27 и ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Мужчину оштрафовали на 3400 грн.

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