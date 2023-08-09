Верховная Рада приняла закон об усилении роли Антимонопольного комитета, который сможет получать беспрепятственный доступ к помещениям предприятий

АМКУ получит право на проведение обысков, самостоятельное определение объектов проверок, изъятие документов, материалов, носителей информации.

9 августа Верховная Рада приняла в целом Закон об усовершенствовании деятельности Антимонопольного комитета Украины №5431. Его поддержали 258 депутатов.

При подготовке ко второму чтению и голосованию в зале в проект был внесен ряд изменений. Поэтому окончательная версия проекта пока неизвестна.

Вместе с тем, как отмечают народные депутаты, по закону АМКУ предоставляется большое количество дискреционных полномочий. В частности, АМКУ получит право на проведение обысков, самостоятельное определение объектов проверок, изъятие документов, материалов, носителей информации.

Так, согласно таблице, статья 25 закона об АМКУ дополняется положениями о том, что Антимонопольный комитет Украины, территориальные отделения АМКУ в связи с нарушением законодательства о защите экономической конкуренции органами власти, юридическими или физическими лицами подают заявления, иски, ходатайства, жалобы в суд, в том числе о предоставлении разрешения на проведение проверок, в том числе, на:

1) беспрепятственный доступ к помещениям предприятий, учреждений и организаций и к местам хранения информации;

2) копирование и/или получение копий такой информации;

3) наложение ареста или изъятие предметов или других носителей информации, документов, в том числе их оригиналов;

4) опломбирование (опечатку) помещения, систем электронных коммуникаций или мест хранения информации;

5) проведение осмотра помещений и других владений субъектов хозяйствования, объединений, органов власти, органов местного самоуправления, проверяемых органов административно-хозяйственного управления и контроля.

Накануне принятия закона свои замечания высказал Комитет по интеграции Украины в ЕС.

В частности, по мнению Комитета, положениями Регламента Совета (ЕС) № 1/2003 от 16 декабря 2002 года по имплементации правил конкуренции и Директивы Европарламента 2019/1 не предусмотрены полномочия органов по конкуренции по проверкам других органов власти.

В то же время, законопроектом предлагается к уже имеющимся полномочиям АМКУ проводить проверки других органов власти, добавить полномочия по беспрепятственному доступу к помещениям и проведению осмотра этих помещений и других владений органов власти, органов местного самоуправления, проверяемых органов административно-хозяйственного управления и контроля на основании судебного решения хозяйственного суда в случаях и порядке, определенных законом, во время проведения проверок (редакция пункта 7 части первой 7 Закона Украины «Об Антимонопольном комитете Украины»).

Также, как отметил Комитет, предложенная законопроектом редакция ч. 3 статьи 24 Закона «О защите экономической конкуренции» об особенностях определения стоимостных показателей участников концентрации в случаях, когда объект приобретения контроля (с учетом подконтрольных ему юридических лиц) непосредственно или косвенно не имеет активов и при этом не осуществлял хозяйственную деятельность на территории Украины в течение последних двух финансовых лет и в текущем году требует согласования с Регламентом 139/2004 Совета (ЕС) №139/2004 от 20 января 2004 года по контролю за концентрациями субъектов хозяйствования, который не требует при проведении расчетов товарооборота участников концентрации информации о наличии активов или иной рыночной деятельности у продавца, если в результате концентрации он полностью теряет отношения контроля с объектом концентрации (частью бизнеса, приобретаемой другим предприятием).

Кроме того, Комитет отметил, что исключение из-под действия Закона «О государственной помощи субъектам хозяйствования» государственной помощи за счет местных ресурсов противоречит праву ЕС и международно-правовым обязательствам Украины.

Автор: Наталья Мамченко

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