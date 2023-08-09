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Верховная Рада приняла закон об усилении роли Антимонопольного комитета, который сможет получать беспрепятственный доступ к помещениям предприятий

АМКУ получит право на проведение обысков, самостоятельное определение объектов проверок, изъятие документов, материалов, носителей информации.

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Верховная Рада приняла закон об усилении роли Антимонопольного комитета, который сможет получать беспрепятственный доступ к помещениям предприятий

16:08, 9 августа 2023
АМКУ получит право на проведение обысков, самостоятельное определение объектов проверок, изъятие документов, материалов, носителей информации.
Верховная Рада приняла закон об усилении роли Антимонопольного комитета, который сможет получать беспрепятственный доступ к помещениям предприятий
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9 августа Верховная Рада приняла в целом Закон об усовершенствовании деятельности Антимонопольного комитета Украины №5431. Его поддержали 258 депутатов.

При подготовке ко второму чтению и голосованию в зале в проект был внесен ряд изменений. Поэтому окончательная версия проекта пока неизвестна.

Вместе с тем, как отмечают народные депутаты, по закону АМКУ предоставляется большое количество дискреционных полномочий. В частности, АМКУ получит право на проведение обысков, самостоятельное определение объектов проверок, изъятие документов, материалов, носителей информации.

Так, согласно таблице, статья 25 закона об АМКУ дополняется положениями о том, что Антимонопольный комитет Украины, территориальные отделения АМКУ в связи с нарушением законодательства о защите экономической конкуренции органами власти, юридическими или физическими лицами подают заявления, иски, ходатайства, жалобы в суд, в том числе о предоставлении разрешения на проведение проверок, в том числе, на:

1) беспрепятственный доступ к помещениям предприятий, учреждений и организаций и к местам хранения информации;

2) копирование и/или получение копий такой информации;

3) наложение ареста или изъятие предметов или других носителей информации, документов, в том числе их оригиналов;

4) опломбирование (опечатку) помещения, систем электронных коммуникаций или мест хранения информации;

5) проведение осмотра помещений и других владений субъектов хозяйствования, объединений, органов власти, органов местного самоуправления, проверяемых органов административно-хозяйственного управления и контроля.

Накануне принятия закона свои замечания высказал Комитет по интеграции Украины в ЕС.

В частности, по мнению Комитета, положениями Регламента Совета (ЕС) № 1/2003 от 16 декабря 2002 года по имплементации правил конкуренции и Директивы Европарламента 2019/1 не предусмотрены полномочия органов по конкуренции по проверкам других органов власти.

В то же время, законопроектом предлагается к уже имеющимся полномочиям АМКУ проводить проверки других органов власти, добавить полномочия по беспрепятственному доступу к помещениям и проведению осмотра этих помещений и других владений органов власти, органов местного самоуправления, проверяемых органов административно-хозяйственного управления и контроля на основании судебного решения хозяйственного суда в случаях и порядке, определенных законом, во время проведения проверок (редакция пункта 7 части первой 7 Закона Украины «Об Антимонопольном комитете Украины»).

Также, как отметил Комитет, предложенная законопроектом редакция ч. 3 статьи 24 Закона «О защите экономической конкуренции» об особенностях определения стоимостных показателей участников концентрации в случаях, когда объект приобретения контроля (с учетом подконтрольных ему юридических лиц) непосредственно или косвенно не имеет активов и при этом не осуществлял хозяйственную деятельность на территории Украины в течение последних двух финансовых лет и в текущем году требует согласования с Регламентом 139/2004 Совета (ЕС) №139/2004 от 20 января 2004 года по контролю за концентрациями субъектов хозяйствования, который не требует при проведении расчетов товарооборота участников концентрации информации о наличии активов или иной рыночной деятельности у продавца, если в результате концентрации он полностью теряет отношения контроля с объектом концентрации (частью бизнеса, приобретаемой другим предприятием).

Кроме того, Комитет отметил, что исключение из-под действия Закона «О государственной помощи субъектам хозяйствования» государственной помощи за счет местных ресурсов противоречит праву ЕС и международно-правовым обязательствам Украины.

Автор: Наталья Мамченко

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