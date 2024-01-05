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У Реєстрі судових рішень засекретили ухвали господарських судів про надання АМКУ дозволів на перевірку бізнесу

Набули чинності зміни до закону про доступ до судових рішень щодо засекречення певних категорій ухвал судів.

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У Реєстрі судових рішень засекретили ухвали господарських судів про надання АМКУ дозволів на перевірку бізнесу

08:10, 5 січня 2024
Набули чинності зміни до закону про доступ до судових рішень щодо засекречення певних категорій ухвал судів.
У Реєстрі судових рішень засекретили ухвали господарських судів про надання АМКУ дозволів на перевірку бізнесу
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Для користувачів Реєстру судових рішень засекречується ще одна категорія судових рішень, а саме ухвали господарського суду про надання дозволу органам АМКУ на проведення перевірок бізнесу.

Так, 1 січня 2024 року набули чинності зміни до одного з ключових законів – Закону «Про доступ до судових рішень» у зв’язку з прийняттям закону щодо розширення повноважень Антимонопольного комітету (законопроект №5431).

Так, віднині визначено, що не є відкритими та не підлягають оприлюдненню в електронній формі ухвали господарського суду про надання дозволу органам Антимонопольного комітету України на проведення перевірки суб’єктів господарювання, об’єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю та/або вчинення передбачених законодавством про захист економічної конкуренції процесуальних дій у вигляді проведення огляду, накладення арешту, опломбовування (опечатування), вилучення, які підлягають оприлюдненню не раніше дня їх звернення до виконання.

Загальний доступ до ухвал господарського суду про надання дозволу органам АМКУ на проведення перевірки суб’єктів господарювання, об’єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю та/або вчинення передбачених законодавством про захист економічної конкуренції процесуальних дій у вигляді проведення огляду, накладення арешту, опломбовування (опечатування), вилучення забезпечується через один рік після внесення таких ухвал до Реєстру.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», господарські суди відтепер розглядатимуть клопотання Антимонопольного комітету України (АМКУ) про проведення перевірки суб’єкта господарювання, накладення арешту, вилучення предметів, оригіналів документів чи інших носіїв інформації, а також про доступ до приміщень, систем електронних комунікацій чи місць зберігання інформації, які можуть свідчити про ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції чи можуть бути доказами у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Відповідні зміни до Господарського процесуального кодексу набули чинності 1 січня 2024 року.

Йдеться про Закон, який було ухвалено 9 серпня 2023 року, №3295-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про захист економічної конкуренції та діяльності Антимонопольного комітету України» (законопроект №5431, який раніше описувала «Судово-юридична газета»).

Проблемні питання застосування нового Закону про розширення повноважень АМКУ №3295-IX раніше у своїй статті для «Судово-юридичної газети» описав суддя Східного апеляційного господарського суду Денис Попков.

Автор: Наталя Мамченко

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