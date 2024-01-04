Радять не виходити на вулицю: у Києві зафіксували значне погіршення якості повітря

У столиці фіксується підвищення концентрації зважених часток.

Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА повідомив, що станом на вечір 4 січня у столиці зафіксовано високий рівень забрудненості атмосферного повітря. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Зазначається, що фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу).

«Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є метеорологічні умови (зокрема, дуже низька швидкість вітру), що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря. Водночас перевищення гранично допустимих концентрацій речовин, за якими здійснюється спостереження, не виявлено», - сказано у повідомленні.

До поліпшення ситуації зі станом повітря киянам рекомендували:

- закрити вікна;

- обмежити перебування на вулиці;

- пити багато води;

- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

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