Советуют не выходить на улицу: в Киеве зафиксировали значительное ухудшение качества воздуха

В столице фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц.

Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА сообщил, что на вечер 4 января в столице высокий уровень загрязненности атмосферного воздуха. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли).

«Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются метеорологические условия (в частности, очень низкая скорость ветра), способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха. В то же время, превышение предельно допустимых концентраций веществ, за которыми осуществляется наблюдение, не выявлено», - сказано в сообщении.

К улучшению ситуации с состоянием воздуха киевлянам рекомендовали:

- закрыть окна;

- ограничить пребывание на улице;

- пить много воды;

- если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

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