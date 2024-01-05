ВККС в 2024 году: какие проблемы придется преодолевать Комиссии в новом году

Кризис в руководстве, множество кадровых процедур, требования и давление на Комиссию как извне, так и изнутри.

Источник фото: ВККС

Высшая квалификационная комиссия судей закончила 2023 год в состоянии некоторой неопределенности и с рядом проблем и вызовов, преодолеть которые будет непросто.

«Судебно-юридическая газета» попыталась систематизировать, по крайней мере, часть проблем, которые должна будет преодолеть ВККС в 2024 году.

Во-первых, 2024 год ВККС фактически встретила с проблемами в своем руководстве.

До логического завершения истории с проверкой на наличие российского гражданства председатель ВККС Роман Игнатов вряд ли сможет полноценно вернуться к руководству Комиссией.

Впрочем, даже его возвращение к работе в должности руководителя уже не гарантирует дальнейшей стабильной работы Комиссии.

Громкие заявления Романа Игнатова 21 декабря о том, что он опасается за свою жизнь, планирует определенное время проживать в здании ВККС (этого, к счастью, не произошло), нуждается в круглосуточной государственной охране, а в крайнем случае, будет просить политическое убежище за границей, вызвали определенное беспокойство у членов ВККС.

По данным «Судебно-юридической газеты», в последние месяцы о желании возглавить Комиссию, если по тем или иным причинам Роман Игнатов решит сложить полномочия председателя Комиссии, уже сообщили члены ВККС Руслан Сидорович, Олег Колиуш и Сергей Чумак.

К тому же у Романа Игнатова, как у главы ВККС, не совсем сложились отношения с руководством Высшего совета правосудия, что в определенной степени сказывается на коммуникациях с главным органом судейского управления.

Во-вторых, ВККС в 2024 году будет физически перегружена массой не связанных друг с другом процедур.

Уже в январе ВККС приступит к собеседованиям с 434 кандидатами на должности судей местных общих, административных и хозяйственных судов из числа участников отбора на должности судей 2017 года, которые в декабре хоть и выбрали суды, но до сих пор не получили рекомендации.

Одновременно ВККС уже «вошла» в два крайне длительных и процедурно трудных конкурса – это конкурс на должности 550 судей апелляционных судов и конкурс на 25 вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты (проходит с участием Общественного совета международных экспертов).

Кроме того, и это ВККС придется учитывать, есть еще ряд судов, которые должны были получить своих судей «уже вчера». Прежде всего, речь идет о судах, которые должны начать процессуальную деятельность вследствие ликвидации Окружного административного суда города Киева и для выполнения различных меморандумов, подписанных Украиной с ее международными партнерами – это Киевский городской окружной административный суд (КГОАС) и Высший административный суд (ВАСУ).

При этом Высший административный суд для рассмотрения споров с национальными государственными органами, НАБУ, НАПК, НБУ и т.д., Украина должна создать до конца июля 2024 года.

Как ВККС справится со всеми конкурсами и сможет ли провести их в более или менее сжатые сроки - сложный вопрос даже для самих членов Комиссии.

В-третьих, на ВККС висит настоящее бремя квалификационного оценивания около 1800 судей.

Очевидно, что уже с начала 2024 года процедура квалификационного оценивания вновь начнет фрагментироваться, а собеседования с судьями будут откладываться на неопределенные сроки.

Вероятно, что в течение 2024 года процедура квалификационного оценивания, за исключением оценивания судей – «пятилеток», у которых уже давно истек срок полномочий, так и не будет завершена.

При этом следует отметить, что судьи, не завершившие квалификационное оценивание, находятся на разных его этапах – от сдачи экзамена до заседаний ВККС в пленарном составе для преодоления негативных выводов ОСД.

В-четвертых, конструктивные отношения между Общественным советом добропорядочности (ОСД) и ВККС, держатся на консенсусе, который в значительной степени обеспечен с участием посольств стран G7.

Можно предположить, что успех дальнейшей работы Комиссии будет зависеть также и от того, насколько ВККС сможет держать баланс в отношениях с ОСД, и насколько сама ОСД в дальнейшем сможет конструктивно сотрудничать с Комиссией в различных процедурах.

Определенные трудности в отношениях между ВККС и ОСД уже возникли, хотя сейчас они не являются критическими. Так, в декабре Общественный совет добропорядочности решил направлять в ВККС любую информацию о судьях, которые проходят квалификационное оценивание, даже если она не «тянет» на негативный вывод в отношении судьи. Кроме того, члены ОСД решили участвовать фактически во всех собеседованиях с судьями, даже если к конкретным судьям нет особых претензий. Хотя такой подход является внутренним вопросом самой ОСД, впрочем, очевидно, что он усложняет процедуры собеседований, ведь как членам ВККС, так и судьям, приходится дополнительно уделять внимание информации ОСД.

В-пятых, немалой проблемой является разработка и адаптация тестовых вопросов и практических заданий для конкурсов на должности судей. Старая база вопросов и практических заданий, которые разрабатывались и накапливались при прошлом составе ВККС, уже в значительной степени устарела и требует существенного не только количественного, но и качественного обновления.

В ВККС в этом вопросе рассчитывают на помощь «доноров», то есть международных проектов технической помощи, обычно активно подключающихся для разработки заданий для масштабных конкурсов.

Также в Комиссии рассчитывают и на помощь Национальной школы судей, однако за последние месяцы у немалого количества членов ВККС сформировалось несколько скептическое отношение к НШСУ.

Так, у Комиссии не складываются отношения с ректором НШСУ Николаем Онищуком, который ни разу с начала возобновления деятельности ВККС в июне 2023 года не присутствовал на рассмотрении Комиссией вопросов, связанных с деятельностью НШСУ.

Кроме того, некоторые члены ВККС считают, что сама структура НШСУ, равно как и организация ее деятельности, уже морально устарели и не отвечают современным требованиям.

Отдельная «головная боль» для ВККС – участие в конкурсах и отборах действующих сотрудников НШСУ. В определенной степени в таких случаях может возникнуть своеобразный конфликт интересов, ведь НШСУ традиционно привлекается ВККС для разработки тестовых вопросов и практических заданий для конкурсных процедур.

В-шестых, Комиссия, очевидно, находится под «перекрестным огнем» различных требований, как со стороны действующих судей, так и общественности, СМИ и международных партнеров. Фактически Комиссия сталкивается с целым шквалом требований, «делать именно так, а не иначе».

Судьям и кандидатам на должности судей нужны конкурсы и отборы на должности судей в суды, которые в основном привлекательны для них лично, общественности необходимо, чтобы все было «прозрачно», но с «учетом» ее позиции. Высшему совету правосудия и народным депутатам хочется как можно быстрее отчитаться в преодолении кадрового кризиса в судах, а также о выполнении международных обязательств. А международным партнерам хочется поскорее поставить отметку в списке очередных задач для Украины, чтобы в случае выполнения запланированного, была возможность об этом публично отчитаться перед собственным истеблишментом и налогоплательщиками.

Автор Вячеслав Хрипун

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