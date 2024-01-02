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Створення нового Адмінсуду для спорів з НАБУ, НАЗК та Нацбанком, - кінцеві терміни документів з МВФ розійшлися з Планом Уряду для отримання коштів від ЄС

14:51, 2 січня 2024
З невідомих причин у Плані Ukraine Facility для отримання від ЄС 50 млрд євро терміни створення нового Адмінсуду на цілий рік розходяться з термінами, вказаними у документах, які погодив для України МВФ.
Створення нового Адмінсуду для спорів з НАБУ, НАЗК та Нацбанком, - кінцеві терміни документів з МВФ розійшлися з Планом Уряду для отримання коштів від ЄС
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін 29 грудня затвердив проект Плану Ukraine Facility для надання його Європейській комісії. Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, «погодження Єврокомісією фінальної версії плану відкриє для України доступ до фінансового ресурсу в 50 млрд євро на 4 роки, з яких 39 млрд євро буде спрямовано на забезпечення макрофінансової стабільності». План було направлено Кабміну за підписом першої віце-прем'єрки — міністра економіки Юлії Свириденко. 

Серед іншого, у Плані Ukraine Facility йдеться про «створення нового суду для розгляду адміністративних справ за участю національних державних органів, укомплектованого суддями, які пройшли належну перевірку».

Відповідальним органом визначена Верховна Рада, а кінцевим терміном виконання цього завдання Україною вказано 3 квартал 2025 року. 

І тут виникає питання, адже у документах на виконання цього завдання задля виділення Україні наступних фінансових траншів до другого перегляду програми в рамках Механізму розширеного фінансування для України (EFF), які Міжнародний валютний фонд оприлюднив 11 грудня, визначено зовсім інші терміни. А саме – до липня 2024 року.

Так, до липня 2024 року МВФ очікує від України «прийняття закону про створення нового адміністративного суду (на заміну ліквідованому Окружному адміністративному суду Києва), що забезпечить незалежний, компетентний та об’єктивний розгляд адміністративних справ, поданих проти НБУ, НАБУ, НАЗК, та інших національних державних органів суддями, які належним чином перевірені на предмет професійної компетентності та доброчесності («з дотриманням процедур відбору подібних для суддів із питань боротьби з корупцією»)».

Окремо наголошується, що після розпуску ОАСК в грудні 2022 року Україна зобов’язалася ухвалити «закон про створення нового суду, який розглядатиме адміністративні справи проти національних державних органів (наприклад, НБУ, НАБУ, НАЗК) суддями, які пройшли відповідну професійну перевірку на компетентність і доброчесність з вирішальним голосом незалежних експертів з міжнародним досвідом».

Отже, до кінця липня 2024 року Україна має розробити та ухвалити відповідний закон, який передбачає створення окремого адмінсуду за участі міжнародних експертів.

При цьому, судячи з документів МВФ, суддів до нього будуть відбирати за тією ж процедурою, що і колись суддів Вищого антикорупційного суду – за участі Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ) або подібного органу.

Таким чином, виникає питання стосовно розходження у датах виконання Україною структурного маяка.

Слід нагадати, що «План реформ від Білого дому», надісланий заступником радника Білого дому Майком Пайлом на платформу донорів, передбачає перевірку суддів Верховного Суду та створення Вищого адміністративного суду.

Автор: Наталя Мамченко

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