Создание нового Админсуда для споров с НАБУ, НАПК и Нацбанком, – конечные сроки документов с МВФ разошлись с Планом Кабмина для получения средств от ЕС

По неизвестным причинам в Плане Ukraine Facility для получения от ЕС 50 млрд евро сроки создания нового Админсуда на целый год расходятся со сроками, указанными в документах, согласованных для Украины МВФ.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин 29 декабря утвердил проект Плана Ukraine Facility для предоставления его Европейской комиссии. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, «согласование Еврокомиссией финальной версии плана откроет для Украины доступ к финансовому ресурсу в 50 млрд евро на 4 года, из которых 39 млрд евро будет направлено на обеспечение макрофинансовой стабильности». План был направлен Кабмину с подписью первой вице-премьера — министра экономики Юлии Свириденко.

Среди прочего, в Плане Ukraine Facility говорится о «создании нового суда для рассмотрения административных дел с участием национальных государственных органов, укомплектованного судьями, которые прошли надлежащую проверку».

Ответственным органом определена Верховная Рада, а конечным сроком выполнения этой задачи Украиной указан – 3 квартал 2025 года.

И здесь возникает вопрос, ведь в документах на выполнение этой задачи для выделения Украине следующих финансовых траншей ко второму пересмотру программы в рамках Механизма расширенного финансирования для Украины (EFF), которые Международный валютный фонд обнародовал 11 декабря, определены совсем другие сроки. А именно – до июля 2024 года.

Так, до июля 2024 года МВФ ожидает от Украины «принятия закона о создании нового административного суда (взамен ликвидированному Окружному административному суду Киева), что обеспечит независимое, компетентное и объективное рассмотрение административных дел, поданных против НБУ, НАБУ, НАПК, и других национальных государственных органов судьями, которые должным образом проверены на предмет профессиональной компетентности и добродетели («с соблюдением процедур отбора подобных судей по борьбе с коррупцией»)».

Отдельно отмечается, что после роспуска ОАСК в декабре 2022 года Украина обязалась принять «закон о создании нового суда, рассматривающего административные дела против национальных государственных органов (например, НБУ, НАБУ, НАПК) судьями, прошедшими соответствующую профессиональную проверку на компетентность и добродетель с решающим голосом независимых экспертов с международным опытом».

Следовательно, до конца июля 2024 Украина должна разработать и принять соответствующий закон, предусматривающий создание отдельного админсуда с участием международных экспертов.

При этом судя по документам МВФ, судей к нему будут отбирать по той же процедуре, что и когда-то судей Высшего антикоррупционного суда – при участии Общественного совета международных экспертов (ГРМЕ) или подобного органа.

Таким образом, возникает вопрос о расхождении в датах выполнения Украиной структурного маяка.

Следует напомнить, что «План реформ от Белого дома», направленный заместителем советника Белого дома Майком Пайлом на платформу доноров, предусматривает проверку судей Верховного Суда и создание Высшего административного суда.

Автор: Наталья Мамченко

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