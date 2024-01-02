Назвали условие для реванша боя Усик – Фьюри

Боксеры могут провести не один, а два поединка.

Александр Усик и Тайсон Фьюри могут провести не один, а два поединка, встретившись после первого боя в реванше. Так считает президент Top Rank Тодд Дюбеф.

Известный промоутер также назвал главное условие для второго поединка. Боксеры во второй раз окажутся в ринге, если покажут феноменальное выступление в первом бою.

"Я не большой фанат реваншей. Это лишает приза первое сражение. Положение о матче-реванше - это новый аспект, который стал популярен в последние полтора десятилетия, но мы должны признать, что сейчас в контракты вносят пункт о матчах-реваншах, и это становится нормой.

Нас ждет особый момент в феврале, когда определится абсолютный чемпионом мира в сверхтяжелом весе. Мы сейчас говорим о двух лучших тяжеловесах в мире, которые, надеюсь, покажут нам невероятное сражение. Если это так, то тогда, конечно, они заслужат матч-реванш. Будем надеяться, что они устроят такое противостояние, что все захотят увидеть их реванш", - приводит его слова Sky Sports.

Напомним, бой Усик-Фьюри сначала планировали провести 23 декабря, но решили перенести на более позднюю дату.

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