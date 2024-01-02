Спасатели показали, как боролись в Киеве с последствиями вражеской атаки: видео

Из-за ракетной атаки на Киев повреждены дома, много пострадавших.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям показали, как ликвидировали последствия вражеских ударов в Киеве.

По информации КГВА о последствиях ракетной атаки, по состоянию на 13:50 погибли 2 человека, 48 человек пострадали.

Ранее в МВД показали последствия ракетной атаки на Киев, а также уточнили данные по повреждениям.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал пять шагов, которых ждет от партнеров после мощного обстрела Украины.

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