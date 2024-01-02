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Сразу трое членов Высшего совета правосудия подались на конкурс в апелляционные суды

Должности судей апелляционных судов планируют занять сразу три члена ВСП Юлия Бокова, Николай Мороз и Инна Плахтий.

Сколько будут получать прокуроры САП в 2024 году

Как будут считать должностные оклады в Специализированной антикоррупционной прокуратуре по новому закону.

Конкурс на должности 550 судей апелляционных судов: «скамейка запасных» украинского правосудия оказалась удивительно короткой

В конкурсе на должности судей апелляционных судов будут участвовать члены Высшего совета правосудия, судьи апелляционных судов, известные адвокаты, помощники судей и даже заведующий складом и мастер по лесозаготовкам.

Применение спецконфискации является тем «другим случаем», который ухудшает правовое положение обвиняемого, – ВС высказался о форме решения суда

Апелляционный суд определением конфисковал бензопилу в доход государства, но прокурор указал, что такое решение должно быть не в форме определения, а в форме приговора, - что решил Верховный Суд.

Прокуроров САП смогут перевести в Офис Генпрокурора или в областную или окружную прокуратуру по их желанию, – новый закон

Новый закон предусматривает, что САП, как самостоятельное структурное подразделение Офиса Генерального прокурора, ликвидируется Генпрокурором по представлению руководителя САП в 3-дневный срок со дня получения такого представления Генеральным прокурором.

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Спасатели показали, как боролись в Киеве с последствиями вражеской атаки: видео

14:49, 2 января 2024
Из-за ракетной атаки на Киев повреждены дома, много пострадавших.
Спасатели показали, как боролись в Киеве с последствиями вражеской атаки: видео
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В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям показали, как ликвидировали последствия вражеских ударов в Киеве.

По информации КГВА о последствиях ракетной атаки, по состоянию на 13:50 погибли 2 человека, 48 человек пострадали.

Ранее в МВД показали последствия ракетной атаки на Киев, а также уточнили данные по повреждениям.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал пять шагов, которых ждет от партнеров после мощного обстрела Украины.

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    суддя Харківського окружного адміністративного суду