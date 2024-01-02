Ракетная атака на Киев: повреждены дома, много пострадавших, фото

Из многоэтажки в Соломенском районе эвакуировано более 130 человек.

Фото: МВД

В МВД показали последствия ракетной атаки на Киев, а также уточнили данные о повреждениях.

Отмечается, что в столице оперативные службы работают в 6 районах, где возникли 7 пожаров: Оболонском, Печерском, Подольском, Соломенском, Святошинском и Деснянском.

Из многоэтажки в Соломенском районе эвакуировано более 130 человек. Около 20 спасены чрезвычайными работниками из заблокированных помещений. Всего в столице зафиксировано более 20 раненых.

В Киевской области пострадали Бориспольский, Бучанский, Фастовский районы. На Фастовщине ликвидировано возгорание жилого дома, два человека погибли.

В Вишневом повреждены 5 многоквартирных жилых домов и более 40 автомобилей. Пострадали 7 человек.

Также в МВД сообщили о последствиях атаки на Харьков.

"Удары по средности. Один погибший человек. 41 травмирован. Много разрушений гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Соломенском районе Киева в результате атаки поврежден дом. Число пострадавших растет.

В КГВА уточнили данные по атаке.

Мы публиковали фото, как киевляне спасались от ракет в метро.

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