Ракетна атака на Київ: пошкоджені будинки, багато постраждалих, фото

Із багатоповерхівки в Соломянському районі евакуйовано понад 130 людей.

Фото: МВС

У МВС показали наслідки ракетної атаки на Київ, а також уточнили дані щодо пошкоджень.

Зазначається, що у столиці оперативні служби працюють у 6-ти районах, де виникли 7 пожеж: Оболонському, Печерському, Подільському, Соломʼянському, Святошинському та Деснянському.

Із багатоповерхівки в Соломянському районі евакуйовано понад 130 людей. Близько 20 врятовано надзвичайниками із заблокованих приміщень. Загалом у столиці зафіксовано понад 20 поранених.

На Київщині постраждали Бориспільский, Бучанський, Фастівський райони. На Фастівщині ліквідовано загорання житлового будинку, дві людини загинуло.

У Вишневому пошкоджено 5 багатоквартирних житлових будинки та більш як 40 автомобілів. Постраждали 7 осіб.

Також у МВС повідомили про наслідки атаки на Харків.

"Удари по середмістю. Одна загибла особа. 41 травмовано. Багато руйнувань цивільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Соломʼянському районі Києва внаслідок атаки пошкоджено будинок. Кількість постраждалих зростає.

У КМВА уточнили дані щодо атаки.

Ми публікували фото, як кияни рятувалися від ракет у метро.

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