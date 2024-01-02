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  1. В Україні

Потужна ракетна атака на Київ: що відомо на цю хвилину

09:22, 2 січня 2024
Майже у всіх районах ї пошкодження внаслідок падіння уламків ракет, небезпека триває.
Потужна ракетна атака на Київ: що відомо на цю хвилину
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Як відомо, Київ знаходиться під масованою ракетною атакою. Багато пошкоджень від падіння уламків.  У КМВА уточнили наслідки атаки станом на цю хвилину.

Внаслідок ракетної атаки:

- В Солом’янському районі, зафіксовано загоряння двох багатоповерхових житлових будинків. Виявлено вже 10 постраждалих;

- В Деснянському р-ні попередньо є загоряння супермаркету;

- В Дарницькому районі пошкоджено нежитлові приміщення;

- В Голосіївському р-ні падіння решток на відкритій території;

- В Печерському районі - на дах 9-ти поверхового житлового будинку; на ще один багатоповерховий будинок та приватний будинок;

- В Оболонському р-ні є загоряння житлового будинку, падіння решток на територію нежитлової забудови та складських приміщень:

- В Подільському р-ні загорання на території ринку; пошкоджено газову трубу а також падіння решток на нежитлову забудову. Також можливо загоряння житлового будинку. Інформація перевіряється.

- Шевченківський район – падіння решток на відкриту територію.

"Усі екстрені служби працюють по викликах. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Через ракетний удар в деяких районах міста є проблеми з електропостачанням та водопостачанням. Ракетна небезпека триває. Будьте в укриттях", - зазначили у КМВА.

Нагадаємо, що у  Соломʼянському районі Києва внаслідок атаки пошкоджено будинок. Кількість постраждалих зростає. 

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