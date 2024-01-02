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  1. В Україні

Омбудсмен Дмитро Лубінець просить прикордонників прояснити ситуацію з виїздом чоловіків

09:11, 2 січня 2024
Він направив термінового листа до ДПСУ з проханням надати інформацію щодо документів, які вимагають працівники прикордонної служби.
Омбудсмен Дмитро Лубінець просить прикордонників прояснити ситуацію з виїздом чоловіків
Фото: ДПСУ
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Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець направив листа до Держприкордонслужби з проханням надати інформацію щодо документів, які вимагають працівники ДПСУ в громадян для перетину кордону, а також правові підстави такої вимоги. Про це він написав у Телеграм.

"31 грудня на різних пунктах пропуску утворилися величезні черги. Деякі люди стоять понад добу. Причина: посилення контролю громадян, які бажають виїхати за кордон. Окрім цього, як пишуть медіа, прикордонники посилено перевіряють документи в осіб з інвалідністю та тих, хто їх супроводжує, багатодітних батьків, людей, які їдуть за системою "Шлях". А також вимагають військово-облікові документи із записом про відстрочку від мобілізації", — йдеться у дописі Лубінця.

Він зауважив, що аби розібратися із ситуацією, сьогодні вранці направив термінового листа до ДПСУ з проханням надати інформацію щодо документів, які вимагають працівники прикордонної служби.

"Адже ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачає законодавство. Також державні органи та їх посадові особи зобов'язані діяти у межах своїх повноважень та відповідно до Конституції й законів України. Нагадаю й те, що Конституція України закріплює: кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом", — написав Лубінець.

Омбудсмен висловив сподівання, що цю ситуацію вдасться вирішити, а права людини та громадянина не будуть порушені.

Нагадаємо, що на кордоні утворилися величезні черги через посилення перевірки документів чоловіків. 

Раніше у прикордонній службі повідомляли, що можуть вимагати документи ТЦК у багатодітних чоловіків.

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