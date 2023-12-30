У ДПСУ підтвердили, що можуть вимагати документи від ТЦК у багатодітних чоловіків

У багатодітних батьків прикордонники можуть вимагати витяг із протоколу ТЦК або запис про відстрочку в військовооблікових документах.

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомив, що через неодноразові підробки документів ДПСУ може вимагати військово-облікових документів із записом про відстрочку. Про це він сказав у коментарі «УП».

«Зважаючи, що ми неодноразово виявляли підробки документів, пов’язаних з багатодітством, наші інспектори можуть перевіряти цю умову виїзду чоловіків, зокрема, і за документами з територіальних центрів комплектування», - сказав він.

За його словами, це можуть бути «витяг з протоколу ТЦК про прийняте рішення про відстрочку, або запис про відстрочку в військовооблікових документах».

Раніше ми писали, що Валерій Залужний вперше провів пресконференцію, де прокоментував можливі зміни в мобілізації.

Додамо, що чоловіки за кордоном без військового квитка не зможуть оформити документи, а керівник ТЦК заборонятиме ухилянту користуватися грошима.

Крім того, у Держприкордонслужбі заперечили закриття кордону для чоловіків з інвалідністю 3-ї групи.

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