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  1. В Україні

У ДПСУ підтвердили, що можуть вимагати документи від ТЦК у багатодітних чоловіків

20:08, 30 грудня 2023
У багатодітних батьків прикордонники можуть вимагати витяг із протоколу ТЦК або запис про відстрочку в військовооблікових документах.
У ДПСУ підтвердили, що можуть вимагати документи від ТЦК у багатодітних чоловіків
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Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомив, що через неодноразові підробки документів ДПСУ може вимагати військово-облікових документів із записом про відстрочку. Про це він сказав у коментарі «УП».

«Зважаючи, що ми неодноразово виявляли підробки документів, пов’язаних з багатодітством, наші інспектори можуть перевіряти цю умову виїзду чоловіків, зокрема, і за документами з територіальних центрів комплектування», - сказав він.

За його словами, це можуть бути «витяг з протоколу ТЦК про прийняте рішення про відстрочку, або запис про відстрочку в військовооблікових документах».

Раніше ми писали, що Валерій Залужний вперше провів пресконференцію, де прокоментував можливі зміни в мобілізації.

Додамо, що чоловіки за кордоном без військового квитка не зможуть оформити документи, а керівник ТЦК заборонятиме ухилянту користуватися грошима.

Крім того, у Держприкордонслужбі заперечили закриття кордону для чоловіків з інвалідністю 3-ї групи.

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