Чоловіки за кордоном без військового квитка не зможуть оформити документи, а керівник ТЦК заборонятиме ухилянту користуватися грошима

Кабмін у законопроекті наділяє керівників ТЦК правом вносити чоловіків до списків осіб, яким заборонено розпоряджатися грошима, керувати авто чи проводити операції з майном.

Українські чоловіки від 18 до 60 років, які знаходяться за кордоном, зможуть звертатися за оформленням паспорту та за вчиненням консульських дій у закордонних дипломатичних установах України лише за пред’явлення військово-облікових документів. Відповідні зміни вносяться до статті 20 Закону «Про правовий режим воєнного стану» законопроектом 10378 про посилення мобілізації, який 25 грудня подав до Ради Кабмін в особі Міністерства оборони.

Також законопроект наділяє керівників ТЦК можливістю вносити чоловіків до Реєстру боржників і таким чином забороняти їм проводити операції з майном, обмежувати на право керування авто та отримання посвідчення водія, обмежувати право на користування та розпорядження грошима тощо.

Так, вводяться нові норми, за якими у період дії воєнного стану громадяни України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку або зняті (виключені) з військового обліку, зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу, та пред’являти їх за вимогою уповноваженого представника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або поліцейського.

Вчинення консульських дій у закордонних дипломатичних установах України в умовах воєнного стану за заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які є призовниками, військовозобов’язаними або резервістами, здійснюється за умови наявності у вказаних осіб військово-облікових документів.

Дійсність військово-облікових документів перевіряється консульською посадовою особою закордонної дипломатичної установи України у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.

Ця заборона не застосовується у разі:

оформлення посвідчення особи на повернення в Україну;

вчинення консульських дій щодо дітей громадянина України, другий з батьків яких є іноземцем або особою без громадянства;

вчинення нотаріальних дій з питань оформлення спадщини;

вчинення дій за заявами громадян України, які перебувають під арештом, затримані чи позбавлені волі за кордоном;

загрози життю та здоров’ю громадянина.

Також передбачено, що в умовах воєнного стану оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон розміщеним за межами України відокремленим підрозділом (філією, представництвом) державного підприємства, що належить до сфери управління Державної міграційної служби, громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які є призовниками, військовозобов’язаними або резервістами, здійснюється за умови наявності у вказаних осіб військово-облікових документів. Дійсність військово-облікових документів перевіряється працівником відокремленого підрозділу у порядку встановленому Кабміном.

Нагадаємо, раніше член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко зазначив, що «одним із наслідків, наприклад, може бути – не надаватимуться консульські послуги, тобто якщо прострочений паспорт, ніхто новий не надасть.

Не будуть надавати консульські послуги у вигляді доручення, тому що багато хто робить довіреності на суди в Україні, щоб або продати майно, або якось подарувати тощо. Наступне – банк. Банк запитає теж нову ідентифікацію, але в цій ідентифікації має бути цей вид, безпосередньо цей військовий облік. Це означає, що можуть відключитися навіть банківські картки», - розповів Івченко.

Також, як раніше писала «Судово-юридична газета» до закону про правовий режим воєнного стану вводиться нова стаття 20-1 «Тимчасові міри, які можуть бути запроваджені до громадян під час проведення мобілізації».

Відповідно до неї військовозобов’язані та резервісти, які зокрема не з’явилися на збірні пункти територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у строки, зазначені в отриманих ними повістках або мобілізаційних розпорядженнях і не уточнили свої облікові данні через ЦНАП, або електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста, або особисто у ТЦК за місцем свого перебування або знаходження (не виконали обов’язки визначені частиною третьої статті 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», за повідомленням керівника ТЦК вносяться до Єдиного реєстру боржників та до них застосовуються наступні обмеження у вигляді:

заборони виїзду за кордон;

заборони на проведення операцій з рухомим та нерухомим майном;

обмеження на право керування власним транспортним засобом та отримання посвідчення водія;

обмеження права на користування та розпорядження коштами та іншими цінностями;

відмови в укладенні кредитного договору, договору позики;

призупинення отримання пільг та послуг від держави.

Тимчасові міри припиняються у разі виконанням військовозобов’язаним або резервістом обов’язків визначених частиною третьої статті 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» шляхом надання керівником ТЦК повідомлення щодо виключення військовозобов’язаного або резервіста з Єдиного реєстру боржників.

Автор: Наталя Мамченко

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