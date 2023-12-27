Мужчины за границей без военного билета не смогут оформить документы, а руководитель ТЦК сможет запрещать уклонистам пользоваться деньгами

Кабмин в законопроекте наделяет руководителей ТЦК правом вносить мужчин в списки лиц, которым запрещено распоряжаться деньгами, управлять автомобилем или проводить операции с имуществом.

Украинские мужчины от 18 до 60 лет, которые находятся за границей, смогут обращаться за оформлением паспорта и за совершением консульских действий в зарубежных дипломатических учреждениях Украины только при предъявлении военно-учетных документов. Соответствующие изменения вносятся в статью 20 Закона «О правовом режиме военного положения» законопроектом 10378 об усилении мобилизации, который 25 декабря подал в Раду Кабмин в лице Министерства обороны.

Также законопроект наделяет руководителей ТЦК возможностью вносить мужчин в Реестр должников и таким образом запрещать им проводить операции с имуществом, ограничивать право управление авто и получение водительского удостоверения, ограничивать право на пользование и распоряжение деньгами и тому подобное.

Так, вводятся новые нормы, согласно которым в период действия военного положения граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, состоящие на военном учете или снятые (исключенные) с военного учета, обязаны иметь при себе военно-учетный документ вместе с документом, что удостоверяет личность и предъявлять их по требованию уполномоченного представителя районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки или полицейского.

Совершение консульских действий в зарубежных дипломатических учреждениях Украины в условиях военного положения по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, являющихся призывниками, военнообязанными или резервистами, осуществляется при наличии у указанных лиц военно-учетных документов.

Действительность военно-учетных документов проверяется консульским должностным лицом зарубежного дипломатического учреждения Украины в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

Этот запрет не применяется в случае:

оформление удостоверения личности на возвращение в Украину;

совершение консульских действий в отношении детей гражданина Украины, второй из родителей которых является иностранцем или лицом без гражданства;

совершение нотариальных действий по вопросам оформления наследства;

совершение действий по заявлениям граждан Украины, находящихся под арестом, задержанных или лишенных свободы за границей;

угрозы жизни и здоровью гражданина.

Также предусмотрено, что в условиях военного состояния оформление паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу размещенным за пределами Украины обособленным подразделением (филиалом, представительством) государственного предприятия, относящегося к сфере управления Государственной миграционной службы, гражданам Украины мужского пола возрастом от 18 до 60 лет, являющихся призывниками, военнообязанными или резервистами, осуществляется при наличии у указанных лиц военно-учетных документов. Действительность военно-учетных документов проверяется работником обособленного подразделения в порядке, установленном Кабмином.

Напомним, ранее член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко отметил, что «одним из последствий, например, может быть – не будут предоставляться консульские услуги, то есть, если просроченный паспорт, никто новый не предоставит.

Не будут предоставлять консульские услуги в виде поручения, потому что многие делают доверенности на суды в Украине, чтобы либо продать имущество, либо как-нибудь подарить и тому подобное. Следующее – банк. Банк спросит тоже новую идентификацию, но в этой идентификации должен быть этот вид, непосредственно военный учет. Это значит, что могут отключиться даже банковские карты», – рассказал Ивченко.

Также, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в закон о правовом режиме военного положения вводится новая статья 20-1 «Временные меры, которые могут быть введены к гражданам во время проведения мобилизации».

В соответствии с ней военнообязанные и резервисты, которые, в частности, не явились на сборные пункты территориальных центров комплектования и социальной поддержки в сроки, указанные в полученных ими повестках или мобилизационных распоряжениях и не уточнили свои учетные данные через ЦНАП, или электронный кабинет призывника, военнообязанного или резервиста, или лично в ТЦК по месту своего пребывания или нахождения (не исполнили обязанности, определенные частью третьей статьи 22 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации»), по сообщению руководителя ТЦК вносятся в Единый реестр должников и к ним применяются следующие ограничение в виде:

запрета выезда за границу;

запрета на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом;

ограничения на право управления собственным транспортным средством и получения водительского удостоверения;

ограничения права на использование и распоряжение средствами и другими ценностями;

отказа в заключении кредитного договора, договора ссуды;

приостановки получения льгот и услуг от государства.

Временные меры прекращаются в случае исполнением военнообязанным или резервистом обязанностей, определенных частью третьей статьи 22 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» путем предоставления руководителем ТЦК сообщения об исключении военнообязанного или резервиста из Единого реестра должников.

Автор: Наталья Мамченко

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