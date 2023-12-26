Метрополитен Киева расторг договор на строительство ветки на Виноградаре

Договор расторгнут из-за срыва сроков строительства.

Фото: tsn.ua

Киевский метрополитен расторг договор с компанией «Киевметрострой» на строительство ветки на Виноградаре из-за срыва сроков выполнения работ. Об этом говорится на сайте закупок Prozorro.

В обосновании указывается, что условия п. 4.2.6. договора определено право заказчика отказаться от договора и требовать возмещения убытков, если подрядчик своевременно не приступил к работе или выполняет его настолько медленно, что истечение его в срок, определенный договором, становится невозможным.

Таким образом, метрополитен отказался от обязательств в части выполнения строительных работ и сообщил об этом «Киевметрострой».

Ранее подрядчику с учетом аванса было перечислено 4 млрд. грн. Теперь подрядчик «Киевметрострой» должен вернуть этот аванс.

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