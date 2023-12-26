Метрополітен Києва розірвав договір на будівництво гілки на Виноградар

Договір розірвано через зрив термінів будівництва.

Фото: tsn.ua

Київський метрополітен розірвав договір з компанією «Київметробуд» на будівництво гілки на Виноградар через зрив термінів виконання робіт. Про це йдеться на сайті закупівель Prozorro.

В обґрунтуванні зазначається, що умовами п. 4.2.6. договору визначено право замовника відмовитися від договору та вимагати відшкодування збитків, якщо підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений договором, стає неможливим.

Таким чином метрополітен відмовився від зобов’язань у частині виконання будівельних робіт і повідомив про це «Київметробуд».

Раніше підряднику з урахуванням авансу було перераховано 4 млрд грн. Тепер підрядник «Київметробуд» має повернути цей аванс.

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