Водій автобуса, який у Львові збив дівчину на пішохідному переході, постав перед судом

Потерпіла отримала тяжкі тілесні ушкодження, внаслідок яких їй згодом ампутували ногу.

У Львові суд визнав винним 43-річного чоловіка у порушенні правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу особою, яка керує транспортним засобом, що заподіяло потерпілій тяжкі тілесні ушкодження.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, водія засуджено до семи років позбавлення волі. А також позбавлено права керувати транспортними засобами на 3 роки.

Інцидент стався у грудні 2022 року. Тоді водій одного із маршрутних автобусів Львова, керуючи останнім, здійснив наїзд на 25-річну дівчину, яка переходила пішохідний перехід.

«Потерпіла отримала тяжкі тілесні ушкодження, внаслідок яких їй згодом ампутували ногу.

Обвинувачений в суді свою вину не визнав, у вчиненому не розкаявся», - сказано у повідомленні.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.

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