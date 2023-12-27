Зарізав односельчанина за пляшку алкоголя: на Київщині суд покарав чоловіка

Зловмисник дістав кухонний ніж та завдав ним удар в область грудей.

На Київщині суд визнав винним 24-річного мешканця Київщини в умисному вбивстві.

Як повідомила Київська обласна прокуратура, у жовтні 2023 року в селі Озерна між двома чоловіками виник конфлікт через пляшку алкоголю.

«Засуджений наніс односельчанину понад 10 ударів кулаками по тілу, а потім дістав кухонний ніж та завдав ним удар в область грудей. Від отриманих травм потерпілий помер на місці злочину», - сказано у повідомленні.

Чоловікові призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі. Наразі він перебуває під вартою.

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