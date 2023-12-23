Жорстоке вбивство на Львівщині: хлопець побив та зарізав товариша

В ході застілля між ними виник конфлікт, який переріс у драку.

На Львівщині 21-річного чоловіка визнано винним в умисному вбивстві. Йому призначено покарання у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, у травні цього року в одному із сіл Львівського району обвинувачений вбив свого знайомого. В той день чоловіки розпивали алкогольні напої у будинку потерпілого.

«В ході застілля між ними виник конфлікт, під час якого фігурант почав бити кулаками по голові 51-річного чоловіка. Після чого потерпілий впав на підлогу, а обвинувачений взяв в руки кухонний ніж та наніс ним ще кілька ударів в шию товариша», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додали, що від отриманих травм останній помер на місці.

Наразі фігурант перебуває під вартою.

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