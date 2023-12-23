Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Апелляционный суд считал, что выдача поручения о предоставлении бесплатной правовой помощи после принятия решения не основание для возобновления срока на апелляционное обжалование, - что решил ВС

В ходатайстве о возобновлении срока на апелляционное обжалование осужденный ссылался на то, что он пропустил срок на обжалование приговора по уважительным причинам, поскольку обратился в центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи для назначения защитника для составления апелляционной жалобы.

Отдельное определение как механизм влияния суда на случаи злоупотребления субъектом власти процессуальными правами, - позиция Верховного Суда

Верховный Суд обратил внимание на недопустимость злоупотребления процессуальными правами субъектом властных полномочий как стороной по делу.

Сторона, в пользу которой принято решение, имеет право на возмещение расходов на экспертизу, проведенную до подачи иска, - позиция Большой Палаты ВС

Отказ в возмещении судебных расходов на проведение экспертизы стороне, в пользу которой принято судебное решение, не согласуется с принципами разумности, добросовестности, справедливости и правовой определенности, - Большая Палата Верховного Суда отступила от выводов кассационных судов.

Лишь пять судей, которые проходят военную службу, получают судейское вознаграждение – ГСА

Решение Совета судей об обязательной выплате судейского вознаграждения мобилизованным судьям в ГСА пока решили не выполнять и дождаться решения Верховного Суда.

Как прошел конкурс на должности судей местных общих судов: интересные особенности, проблемы и кто получит должности судей

Впервые в истории судебной власти Украины основная конкуренция между кандидатами на должности судей развернулась не за суды в Киеве, Одессе, Днепре или Харькове, а за небольшие райсуды на Правобережной Украине и в западных областях страны.

  1. В Украине

Жестокое убийство во Львовской области: парень избил и зарезал товарища

23:27, 23 декабря 2023
В ходе застолья между ними возник конфликт, который перерос в драку.
Жестокое убийство во Львовской области: парень избил и зарезал товарища
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

На Львовщине 21-летний мужчина признан виновным в умышленном убийстве. Ему назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, в мае этого года в одном из сел Львовского района обвиняемый убил своего знакомого. В тот день мужчины распивали алкогольные напитки в доме потерпевшего.

«В ходе застолья между ними возник конфликт, во время которого фигурант стал избивать кулаками по голове 51-летнего мужчины. После чего потерпевший упал на пол, а обвиняемый взял в руки кухонный нож и нанес им еще несколько ударов в шею товарища», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что от полученных травм последний скончался на месте.

Сейчас фигурант находится под стражей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Судебно-юридическая газета
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео