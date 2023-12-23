Жестокое убийство во Львовской области: парень избил и зарезал товарища

В ходе застолья между ними возник конфликт, который перерос в драку.

На Львовщине 21-летний мужчина признан виновным в умышленном убийстве. Ему назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, в мае этого года в одном из сел Львовского района обвиняемый убил своего знакомого. В тот день мужчины распивали алкогольные напитки в доме потерпевшего.

«В ходе застолья между ними возник конфликт, во время которого фигурант стал избивать кулаками по голове 51-летнего мужчины. После чего потерпевший упал на пол, а обвиняемый взял в руки кухонный нож и нанес им еще несколько ударов в шею товарища», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что от полученных травм последний скончался на месте.

Сейчас фигурант находится под стражей.

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