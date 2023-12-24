Руководителя тернопольской больницы оштрафовали за безосновательную выдачу премий сыну

Суд оштрафовал руководителя тернопольской больницы на 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Судили руководителя Тернопольской городской коммунальной больницы скорой помощи, он признан виновным в коррупционном правонарушении на выписывании премий сыну и привлечен к административной ответственности. Об этом сообщила Тернопольская областная прокуратура.

Решением Тернопольского горрайонного суда было установлено, что руководитель больницы не сообщил городской совет о конфликте интересов, который существовал перед изданием приказов о предоставлении премий его сыну. Эти действия стали причиной конфликта интересов, который возник перед подписанием соответствующих приказов.

В ходе судебного процесса руководитель больницы признал свою вину и выразил искренность в раскаянии за совершенные действия. В результате судебного решения ему был начислен штраф в сумме 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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