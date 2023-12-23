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  1. В Украине

В ВСУ назвали места, где ТЦК имеют право издавать повестки

22:58, 23 декабря 2023
По словам военного, представители ТЦК могут осуществлять процессы оповещения в местах, не запрещенных законодательством.
В ВСУ назвали места, где ТЦК имеют право издавать повестки
Фото: 24tv.ua
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Руководитель службы по связям с общественностью Командование Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо сообщил, что представители местных ТЦК имеют полномочия извещать военнообязанных граждан в общественных местах. Эта процедура включает в себя информирование граждан о необходимости регистрироваться или обновлять свои регистрационные данные. Об этом он сообщил в эфире Oboz.ua.

По его словам, представители ТЦК могут осуществлять процессы оповещения в местах, не запрещенных законодательством.

«Это может быть на улице, у блокпоста, возле торгового центра или даже внутри него, в кафе и так далее. В общем, в любых общественных местах», - подчеркнул он.

Фитьо также добавил, что если военнообязанный имеет при себе документы, подтверждающие его личность и военный учет, например указание на регистрацию в определенном Центре, его военную специальность, а также документ о предоставлении ему отсрочки, то дополнительных вопросов не возникает.

В случае, если мужчина не зарегистрирован в военном учете, не обновил свои данные или не имеет документа об отсрочке, ему выдают повестку для посещения ТЦК с целью обновления данных.

Ранее сообщалось, что в Украине работают над законопроектом, принятие которого позволит призывать на военную службу находящихся за рубежом мужчин.

Кроме того, украинцев смогут вызвать в ТЦК электронными уведомлениями: Рустем Умеров сообщил, кто их получит.

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