У ЗСУ назвали місця, де ТЦК мають право видавати повістки

За словами військового, представники ТЦК можуть здійснювати процеси сповіщення у місцях, не заборонених законодавством.

Фото: 24tv.ua

Керівник служби зв’язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо повідомив, що представники місцевих ТЦК мають повноваження сповіщати військовозобов'язаних громадян у громадських місцях. Ця процедура включає інформування громадян про необхідність реєструватися або оновлювати свої реєстраційні дані. Про це він сказав в ефірі Oboz.ua.

За його словами, представники ТЦК можуть здійснювати процеси сповіщення у місцях, не заборонених законодавством.

«Це може бути на вулиці, біля блокпоста, біля торгового центру або навіть усередині нього, в кафе і так далі. Загалом, у будь-яких громадських місцях», — наголосив він.

Фітьо також додав, що якщо військовозобов'язаний має при собі документи, що підтверджують його особу та військовий облік, наприклад, вказівку на реєстрацію у певному Центрі, його військову спеціальність, а також документ про надання йому відстрочки, то додаткових питань не виникає.

У випадку, якщо чоловік не зареєстрований у військовому обліку, не оновив своїх даних або не має документа про відстрочку, йому видають повістку для відвідування ТЦК з метою оновлення даних.

Раніше ми писали, що в Україні працюють над законопроектом, ухвалення якого дозволить призивати на військову службу чоловіків, які перебувають за кордоном.

Крім того, українців зможуть викликати до ТЦК електронними сповіщеннями: Рустем Умєров повідомив, хто їх отримає.

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