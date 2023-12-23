Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Апеляційний суд вважав, що видання доручення про надання безоплатної правової допомоги після ухвалення рішення не підстава поновлення строку на апеляційне оскарження, - що вирішив ВС

У клопотанні про поновлення строку на апеляційне оскарження засуджений посилався на те, що він пропустив строк на оскарження вироку з поважних причин, оскільки звернувся до центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги для призначення захисника для складання апеляційної скарги.

Окрема ухвала як механізм впливу суду на випадки зловживання суб’єктом влади процесуальними правами, - позиція Верховного Суду

Верховний Суд звернув увагу на недопустимість зловживання процесуальними правами суб’єктом владних повноважень як стороною у справі.

Сторона, на користь якої ухвалено рішення, має право на відшкодування витрат за експертизу, проведену до подання позову, - позиція Великої Палати ВС

Відмова у відшкодуванні судових витрат за проведення експертизи стороні, на користь якої ухвалене судове рішення, не узгоджується із засадами розумності, добросовісності, справедливості та правової визначеності, - Велика Палата Верховного Суду відступила від висновків касаційних судів.

Лише п’ять суддів, які проходять військову службу, отримують суддівську винагороду – ДСА

Рішення РСУ щодо обов’язкової виплати суддівської винагороди мобілізованим суддям у ДСА поки що вирішили не виконувати та дочекатися рішення Верховного Суду.

Як відбувся конкурс на посади суддів місцевих загальних судів: цікаві особливості, проблеми та хто отримає посади суддів

Вперше в історії судової влади України основна конкуренція між кандидатами на посади суддів розгорнулася не за суди в Києві, Одесі, Дніпрі чи Харкові, а за невеличкі райсуди на Правобережній Україні та в західних областях країни.

  1. В Україні

У ЗСУ назвали місця, де ТЦК мають право видавати повістки

22:58, 23 грудня 2023
За словами військового, представники ТЦК можуть здійснювати процеси сповіщення у місцях, не заборонених законодавством.
У ЗСУ назвали місця, де ТЦК мають право видавати повістки
Фото: 24tv.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Керівник служби зв’язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо повідомив, що представники місцевих ТЦК мають повноваження сповіщати військовозобов'язаних громадян у громадських місцях. Ця процедура включає інформування громадян про необхідність реєструватися або оновлювати свої реєстраційні дані. Про це він сказав в ефірі Oboz.ua.

За його словами, представники ТЦК можуть здійснювати процеси сповіщення у місцях, не заборонених законодавством.

«Це може бути на вулиці, біля блокпоста, біля торгового центру або навіть усередині нього, в кафе і так далі. Загалом, у будь-яких громадських місцях», — наголосив він.

Фітьо також додав, що якщо військовозобов'язаний має при собі документи, що підтверджують його особу та військовий облік, наприклад, вказівку на реєстрацію у певному Центрі, його військову спеціальність, а також документ про надання йому відстрочки, то додаткових питань не виникає.

У випадку, якщо чоловік не зареєстрований у військовому обліку, не оновив своїх даних або не має документа про відстрочку, йому видають повістку для відвідування ТЦК з метою оновлення даних.

Раніше ми писали, що в Україні працюють над законопроектом, ухвалення якого дозволить призивати на військову службу чоловіків, які перебувають за кордоном.

Крім того, українців зможуть викликати до ТЦК електронними сповіщеннями: Рустем Умєров повідомив, хто їх отримає.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Судебно-юридическая газета
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео