Лондон передасть на фронт в Україну позашляховики, які мали бути утилізовані

Мер Лондона після тривалих коливань все ж погодився передати Україні автомобілі, які не відповідали вимогам та мали бути утилізованими.

Джерело фото: eurointegration

Мер Лондона Садік Хан змінив свою позицію щодо відправки в Україну автомобілів, які в іншому випадку мали б бути утилізовані, – повідомляє Telegraph.

Раніше мер Лондона відмовлявся відправляти авто, які не відповідали вимогам Ulez, до зони бойових дій, вважаючи, що це не буде корисним з екологічної, економічної та соціальної точок зору для лондонців.

Проте, після перемоги, Садік Хан звернувся до міністра транспорту Марка Харпера з проханням «дозволити лондонцям та іншим у всій країні дарувати відповідні транспортні засоби Україні через схему утилізації».

У спільному листі з Беном Уоллесом, колишнім міністром оборони, зазначено: «Це можна було б зробити найшвидше, змінивши національні правила для Сертифікату про знищення, який потрібен як доказ того, що транспортний засіб було остаточно утилізовано, на натомість дозволити експорт відповідних транспортних засобів в Україну через зареєстровану благодійну або національну схему».

У листі, надісланому в п’ятницю, додали: «Ми оптимістично налаштовані, що ви співпрацюватимете з нами, щоб дозволити лондонцям та іншим людям по всій країні отримувати гроші за вивезення транспортних засобів, що забруднюють довкілля, з вулиць наших міст, одночасно надаючи життєво важливу підтримку народу України».

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