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Апеляційний суд вважав, що видання доручення про надання безоплатної правової допомоги після ухвалення рішення не підстава поновлення строку на апеляційне оскарження, - що вирішив ВС

У клопотанні про поновлення строку на апеляційне оскарження засуджений посилався на те, що він пропустив строк на оскарження вироку з поважних причин, оскільки звернувся до центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги для призначення захисника для складання апеляційної скарги.

Окрема ухвала як механізм впливу суду на випадки зловживання суб’єктом влади процесуальними правами, - позиція Верховного Суду

Верховний Суд звернув увагу на недопустимість зловживання процесуальними правами суб’єктом владних повноважень як стороною у справі.

Сторона, на користь якої ухвалено рішення, має право на відшкодування витрат за експертизу, проведену до подання позову, - позиція Великої Палати ВС

Відмова у відшкодуванні судових витрат за проведення експертизи стороні, на користь якої ухвалене судове рішення, не узгоджується із засадами розумності, добросовісності, справедливості та правової визначеності, - Велика Палата Верховного Суду відступила від висновків касаційних судів.

Лише п’ять суддів, які проходять військову службу, отримують суддівську винагороду – ДСА

Рішення РСУ щодо обов’язкової виплати суддівської винагороди мобілізованим суддям у ДСА поки що вирішили не виконувати та дочекатися рішення Верховного Суду.

Як відбувся конкурс на посади суддів місцевих загальних судів: цікаві особливості, проблеми та хто отримає посади суддів

Вперше в історії судової влади України основна конкуренція між кандидатами на посади суддів розгорнулася не за суди в Києві, Одесі, Дніпрі чи Харкові, а за невеличкі райсуди на Правобережній Україні та в західних областях країни.

  1. В Україні

Чи буде Різдво 25 грудня вихідним днем у 2023 році: Денис Шмигаль дав відповідь

22:29, 23 грудня 2023
За словами Дениса Шмигаля, для всіх органів влади та державних підприємств 25 грудня буде робочим днем, як і для підприємств критичної інфраструктури.
Чи буде Різдво 25 грудня вихідним днем у 2023 році: Денис Шмигаль дав відповідь
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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив що Різдво цього року у понеділок, 25 грудня, буде офіційно робочим днем. Про це він сказав під час засідання уряду.

За його словами, для всіх органів влади та державних підприємств 25 грудня буде робочим днем, як і для підприємств критичної інфраструктури. При цьому приватний бізнес може встановлювати робочий графік у цей день на власний розсуд.

«Цього року ми вперше всією Україною будемо відзначати Різдво Христове за новим стилем — 25 грудня. Після війни цей день буде святковим і вихідним. Але зараз війна, тому для всіх органів влади та державних підприємств 25 грудня буде робочим днем, як і для підприємств критичної інфраструктури», - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, що День Святого Миколая перенесли на 6 грудня, а Щедрий Вечір – на 31 грудня. Коли будемо нині відзначати християнські свята – оновлений календар.

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