Чи буде Різдво 25 грудня вихідним днем у 2023 році: Денис Шмигаль дав відповідь

За словами Дениса Шмигаля, для всіх органів влади та державних підприємств 25 грудня буде робочим днем, як і для підприємств критичної інфраструктури.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив що Різдво цього року у понеділок, 25 грудня, буде офіційно робочим днем. Про це він сказав під час засідання уряду.

За його словами, для всіх органів влади та державних підприємств 25 грудня буде робочим днем, як і для підприємств критичної інфраструктури. При цьому приватний бізнес може встановлювати робочий графік у цей день на власний розсуд.

«Цього року ми вперше всією Україною будемо відзначати Різдво Христове за новим стилем — 25 грудня. Після війни цей день буде святковим і вихідним. Але зараз війна, тому для всіх органів влади та державних підприємств 25 грудня буде робочим днем, як і для підприємств критичної інфраструктури», - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, що День Святого Миколая перенесли на 6 грудня, а Щедрий Вечір – на 31 грудня. Коли будемо нині відзначати християнські свята – оновлений календар.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.