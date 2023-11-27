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День Святого Миколая перенесли на 6 грудня, а Щедрий Вечір – на 31 грудня, оновлений календар

18:56, 27 листопада 2023
Водохреща відзначатиметься 6 січня.
День Святого Миколая перенесли на 6 грудня, а Щедрий Вечір – на 31 грудня, оновлений календар
Джерело фото: Суспільне Львів
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1 вересня цього року на новоюліанське літочислення перейшли парафії Православної церкви України та Української греко-католицької церкви. Коли будемо нині відзначати християнські свята.

За новим календарем, Різдво переноситься з 7 січня на 25 грудня; Покров Пресвятої Богородиці – на 1 жовтня замість 14 числа; День Святого Миколая Чудотворця – на 6 грудня замість 19 грудня.

Водохреща відзначатиметься 6 січня, Благовіщення – 25 березня, Андрія Первозванного – 30 листопада, День Святої Анни – 9 грудня, Собор Пресвятої Богородиці – 26 грудня.

Новий церковний календар

Богоявлення, Водохреща – 6 січня (замість 19 січня).

Стрітення Господнє  – 2 лютого (замість 15 лютого).

Благовіщення Діви Марії – 25 березня (замість 7 квітня).

Великий пост  – з 7 березня по 23 квітня (дата не змінюється).

День святого Юрія – 23 квітня (замість 6 травня).

Вербна неділя  – 9 квітня (дата не змінюється).

Великдень – 16 квітня (дата не змінюється).

Вознесіння Господнє  – 25 травня (дата не змінюється).

Трійця – 4 червня (дата не змінюється).

Різдво Іоанна Хрестителя (Івана Купала) - 24 червня (замість 7 липня).

Апостолів Петра та Павла – 12 липня (замість 29 червня).

Пророка Іллі – 20 липня (замість 2 серпня).

Маковея (Медовий Спас) – 1 серпня (замість 14 серпня).

Преображення Господнє  – 6 серпня (замість 19 серпня).

Успіння Пресвятої Богородиці – 15 серпня (замість 28 серпня).

Різдво Пресвятої Богородиці – 8 вересня (замість 21 вересня).

Воздвиження Хреста Господнього – 14 вересня (замість 27 вересня).

Покров Пресвятої Богородиці – 1 жовтня (замість 14 жовтня).

Архістратига Михайла – 8 листопада (замість 21 листопада).

Введення в храм Пресвятої Богородиці - 21 листопада (замість 4 грудня).

Андрія Первозванного – 21 листопада (замість 4 грудня).

День святого Миколая  – 6 грудня (замість 19 грудня).

Різдво Христове  – 25 грудня (замість 7 січня).

Собор Пресвятої Богородиці – 26 грудня (замість 8 січня).

Щедрий вечір, день святої Маланки – 31 грудня (замість 13 січня).

 

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