Якість і швидкість мають значення – віцепрезидентка ЄК про реформи для вступу до ЄС

ЄК рекомендує Україні до березня 2024 року зосередитися на роботі за чотирма пріоритетними напрямами.

Джерело фото: twitter.com/VeraJourova

Європейська комісія рекомендує Україні до березня 2024 року зосередитися на роботі за чотирма пріоритетними напрямами. Про це на повідомила у понеділок, 27 листопада, заступниця голови Європейської комісії Вєра Юрова.

«Європейською комісією рекомендовано Україні працювати за чотирма пріоритетними напрямами до березня 2024 року:

боротьба з корупцією

деолігархізація

регулювання лобіювання

права меншин», - написала вона в соціальній мережі Х.

Водночас Юрова зазначила, що «якість і швидкість мають значення».

«Маю честь обговорювати приєднання України до ЄС із представниками всіх політичних груп українського парламенту», - зазначила Вєра Юрова.

Як ми писали, віцепрезидентка Єврокомісії прибула до Києва обговорити антикорупційні ініціативи.

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