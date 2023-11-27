Віцепрезидентка Єврокомісії прибула до Києва обговорити антикорупційні ініціативи

Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, – заявила віцепрезидентка Єврокомісії Вера Юрова.

Джерело фото: Тwitter / Věra Jourová

В рамках робочого візиту до Києва прибула віцепрезидентка Європейської Комісії Вера Юрова. Планується обговорення євроінтеграційних питань з українською владою, зокрема, акцентуючи увагу на антикорупційних ініціативах. Про це повідомила віцепрезидентка в мережі X.

Віцепрезидентка не уточнила, з ким саме з українських представників вона планує зустрітися.

«Я рада, що змогла приїхати до Києва. З нашими українськими друзями я обговорюватиму їхні ініціативи у зв'язку з розширенням, особливо у сфері боротьби з корупцією», – сказала віцепрезидентка Єврокомісії.

Крім того, вона пообіцяла підтримку України.

«Ми будемо підтримувати стільки, скільки буде потрібно», – додала Вера Юрова.

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